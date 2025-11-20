Il Sinner che non ti aspetti: ecco dove ha staccato la spina tra golf, relax...e Laila

L’aria del Garda e i silenzi del green per staccare la spina. Ecco cosa ha scelto Jannik Sinner per la prima fase di relax dopo un mese a cento all'ora, con la vittoria al Masters 1000 di Parigi e il trionfo alle Atp Finals. Il campione azzurro ha infatti soggiornato un paio di giorni all’ A-Rosa Resort , nuovo hotel 5 stelle a Salò e di proprietà del gruppo tedesco Hirmer, con una spa di 1.900 mq e una splendida vista sul golfo. Arrivato lunedì con il padre Hanspeter , assente a Torino, il n.2 del mondo si è dedicato al golf martedì sulle 18 buche del GardaGolf Country Club , dove è stato paparazzato. È tornato a cimentarsi con mazze e palline anche ieri mattina, prima di pranzare al ristorante del club e ripartire, probabilmente in direzione Sesto Pusteria per qualche ora in famiglia (avrà o no acceso la tv per guardare i compagni di Davis contro l’Austria?) e poi recarsi in una località top secret per una romantica vacanza con Laila Hasanovic .

Alcaraz stuzzica Sinner

Intanto Carlos Alcaraz è tornato sulla rivalità con l’italiano. "Penso che sia Sinner che io siamo ossessionati l’uno dall’altro – le parole dello spagnolo a ‘Marca’ -. Lui ha perso due o tre partite negli ultimi due anni e la stragrande maggioranza di queste sono state contro di me. E’ logico e normale quello che fa: Jannik analizza e pensa a cosa deve migliorare per battere chi non è riuscito a battere. Io negli ultimi anni ho perso contro più giocatori, ma il mio obiettivo è sempre lo stesso: cercare di migliorare e fare le cose in modo che la prossima volta che ci affronteremo, sarò un giocatore migliore della precedente". Tutto ciò mentre dagli esperti di consulenza fiscale arrivano dati per mettere a tacere le polemiche sulla residenza a Montecarlo di Sinner. Che solo di tasse sui montepremi vinti in Italia nel 2025 (circa 5 milioni di euro) ha versato all’erario poco meno di 1,5 milioni di euro, uno dei maggiori contribuenti tra le persone fisiche. Poi si devono aggiungere le imposte sui redditi prodotti nei giorni in cui è stato sul suolo nazionale (sponsorizzazioni, ospitate, ecc.) e quelle pagate ad esempio sugli investimenti immobiliari fatti a Milano (circa 7 milioni per 2 appartamenti).

