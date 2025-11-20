La Spagna senza Alcaraz rimonta la Repubblica Ceca e vola in semifinale: Carlos reagisce così!

BOLOGNA - La Spagna è in semifinale alle Finals di Coppa Davis. Gli iberici rimontano lo svantaggio iniziale e battono la Repubblica Ceca 2-1 attendendo adesso la loro sfidante che uscirà tra Germania ed Argentina.

Cechi che avevano iniziato bene il loro quarto di finale con il successo in singolare di Jakub Mensik contro Pablo Carrena Busta per 7-5, 6-4 ma questa Spagna ha cuore. La formazione allenata da David Ferrer, che rimontò lo 0-2 contro la Danimarca nel secondo turno dei Qualifiers di settembre, pareggia i conti con Jaume Munar vincendo il suo singolare contro Jiri Leheckaper 6-3, 6-4 portando così la sfida al doppio decisivo. Grannolers e Martinez piegano con un doppio tie-break Mahach e Mensik per 7-6(8), 7-6(8) e staccano il pass semifinale per la prima volta dal 2019 quando vinse l'insalatiera.