Sinner, il messaggio di Vagnozzi è da brividi: "Ossessionato dalla perfezione"

"Un'annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili, dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli, a volte impercettibili". Questo il messaggio di Simone Vagnozzi, che sui propri profili social ha fatto il punto sulla stagione del 4 volte campione Slam, numero 2 al mondo e fresco vincitore per il secondo anno consecutivo alle Atp Finals Jannik Sinner. Una stagione che è valso un altro inedito capitolo nella storia del tennis italiano (e non solo) con il trionfo di Wimbledon e che ha inoltre visto consacrarsi la rivalità con il numero 1 Carlos Alcaraz, affrontato in 6 finali tra Slam, 1000 e per ultimo le Finals di Torino. Sinner è ora chiamato a risolvere il debito di riposo con il proprio corpo prima di iniziare la preparazione al 2026, con un altro titolo da difendere all'orizzonte: l'Australian Open.