Sinner, il messaggio di Vagnozzi è da brividi: "Ossessionato dalla perfezione"

Il coach del campione azzurro ha commentato la stagione conclusa con il trionfo alle Finals di Torino contro il rivale spagnolo
3 min
sinnerVagnozzi

"Un'annata piena di successi, ma anche complicata, con momenti difficili, dove la differenza la fanno quei piccoli dettagli, a volte impercettibili". Questo il messaggio di Simone Vagnozzi, che sui propri profili social ha fatto il punto sulla stagione del 4 volte campione Slam, numero 2 al mondo e fresco vincitore per il secondo anno consecutivo alle Atp Finals Jannik Sinner. Una stagione che è valso un altro inedito capitolo nella storia del tennis italiano (e non solo) con il trionfo di Wimbledon e che ha inoltre visto consacrarsi la rivalità con il numero 1 Carlos Alcaraz, affrontato in 6 finali tra Slam, 1000 e per ultimo le Finals di Torino. Sinner è ora chiamato a risolvere il debito di riposo con il proprio corpo prima di iniziare la preparazione al 2026, con un altro titolo da difendere all'orizzonte: l'Australian Open.

Vagnozzi: "Ossessionato dalla perfezione"

Così Vagnozzi: "La verità  è che questo team nei momenti più difficili si compatta ancora di più. Ognuno prova a mettere una parte di sé per uscirne ancora più forti, spinto da quell'ossessione nella ricerca di una perfezione impossibile. Bravo Jannik, che è il primo a non volersi mai accontentare, ma a volersi migliorare. Grande atleta e grande uomo. Grazie Jannik e grazie a tutto il team", ha scritto il coach del campione in carica a Melbourne. 

