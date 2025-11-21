Cobolli fuori controllo, gioia immensa: “Non so che dire”. Poi l'emozionante pensiero per Bove

Sconfitta l'Austria all'esordio, Filippo Volandri non ha avuto dubbi sul ritrovato sorriso di Matteo Berrettini, dichiarando come sia "fatto per questo tipo di competizioni". Ma dopo il successo sul Belgio, che è valso il ritorno in finale per il terzo anno consecutivo, l'Italia può contare su un altro animale da Coppa Davis: Flavio Cobolli. Perché se è vero che giocare con la maglia della Nazionale indosso significa ritrovarsi a giocare con il cuore, il n.3 d'Italia dato prova che "giocare con il cuore" non è un espediente retorico, ma una dimostrazione di forza resa alla propria gente. Quella che dagli spalti della SuperTennis Arena di Bologna ha seguito in apnea un match leggendario, risolto al termine di un tie-break in cui l'azzurro e il rivale Zizou Bergs hanno fatto strage di match point ribaltando le sorti dell'incontro fino al definitivo 17-15 che ha deciso il ritorno in finale degli Azzurri dopo oltre tre ore di lotta. L'Italia attende ora di conoscere l'esito della sfida tra la Spagna di Carlos Alcaraz (il n.1 al mondo potrebbe però non farcela) e la Germania di Alexander Zverev, attese in campo alle ore 12 di sabato 22 novembre. Finale in programma domenica 23.
Cobolli: "La partita ideale"
Così il numero 3 d'Italia commenta uno dei match più combattuti nella storia del mondiale, senza dimenticarsi dell'amico presente sugli spalti di Bologna Edoardo Bove, il centrocampista classe 2002 costretto a fermarsi dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito l'1 dicembre 2024 durante il match Fiorentina-Inter: "Non so cosa dire. So solo che siamo un gruppo di cinque ragazzi che mette tutto quello che ha ogni volta che scende in campo. Oggi sono riuscito a portare a casa questa vittoria solo grazie a loro. Siamo una squadra molto unita che lotta l'uno per l'altro. Stiamo provando a raggiungere il nostro sogno. Voglio ringraziare il pubblico perché mi avete dato una grande mano. Ho sentito il vostro calore, giocare così è veramente molto più facile. Devo essere sincero: ho rischiato un po', però questa è un po' come immaginavo la mia partita ideale. Ho sempre cercato di andare al terzo... giuro però che non l'ho fatto apposta. Ho vissuto il mio più grande sogno. Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello e a un mio grande amico che spero possa tornare presto a giocare a calcio (ha detto riferendosi all'amico Bove, ndr). Forza Italia!".
Berrettini: "Sembrava finita, poi..."
Queste invece le parole del Martello, che alla prima di Italia-Belgio ha sconfitto Raphael Collignon per 6-3, 6-4: "Queste partite sono l'emblema della Coppa Davis. Era una partita che sembrava finita, poi lui ha tirato fuori un grande cuore, stava per girare un secondo set che sembrava finito. Io sono stato attaccato, ho annullato una palla break e poi la partita è girata. E' una questione di momenti, di essere lucido, di non scoraggiarsi per le occasioni avute non sfruttate. Si va avanti e si prova a vincere. Nei momenti difficili ti devi saper aiutare e tirar fuori le sensazioni positive, io stavo facendo delle cose giuste ho perso un pochino di peso e di tensione ma ci sta. Mi sono forzato a essere propositivo, a essere io ad andare a vincere il punto. Questo alla lunga penso che paghi sempre".
Volandri: “Mai visto nulla del genere”
"Non ho mai visto niente del genere, sono emozioni che solo la Davis riesce a dare. Il cuore dei ragazzi è stato un qualcosa di straordinario, c’è stata una prestazione incredibile da parte di entrambi i giocatori. Flavio ci ha messo tutto, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene. Siamo qui per questo e lavoriamo tutto l'anno per regalarci queste emozioni". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Filippo Volandri, capitano dell'Italia, dopo il successo sul Belgio nelle semifinali di Coppa Davis. "Stiamo lavorando bene e vogliamo rimanere ai vertici di questa competizione. Ci godiamo questa vittoria e poi testa alla finale di domenica. Le finali sono finali, a prescindere da chi ci arriva. Domani vedremo chi ci arriverà e ci metteremo il solito cuore", aggiunge Volandri.
Binaghi: "Cobolli, che cuore. Sembrava un film thriller"
Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Binaghi: “Non ho mai visto una cosa del genere, sembrava un film thriller. Penso che questo match abbia battuto gli spettatori anche di quello di Sinner delle Atp Finals. Bergs era un avversario tosto e per fortuna ha avuto un po' di fretta sui match point, ma probabilmente a tennis oggi ha giocato meglio di Flavio (Cobolli ndr.), che ha giocato con cuore, orgoglio e voglia di combattere e questi valori vengono premiati. È un bellissimo messaggio che mandiamo a tantissimi ragazzi. La perseveranza, la passione e il cuore alla lunga premiano. Matteo è un giocatore costruito per costruzioni come queste. In una gara a squadre gli farei fare qualunque ruolo. Oggi ha fatto valere la differenza tra un ottimo giocatore come Collignon e un giocatore straordinario come lui. Quando i punti contavano è sempre rimasto concentrato. In campo si sentiva un peso differente. In questa manifestazione nulla è scontato, domenica venderemo cara la pelle. Siamo la nazione più forte al mondo a tennis e abbiamo dei ragazzi dal grande cuore. Penso ci regaleremo grandi soddisfazioni. Giocheremo la finale in casa e avremo di fronte sicuramente uno squadrone. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, cercare di mantenere un movimento così esuberante non è facile. Dobbiamo fare le scelte giuste. Abbiamo fatto il nostro dovere: abbiamo organizzato la Davis e abbiamo fatto bene a scegliere Bologna", ha concluso il numero uno della Federazione.
