Cobolli fuori controllo, gioia immensa: “Non so che dire”. Poi l'emozionante pensiero per Bove

Queste invece le parole del Martello, che alla prima di Italia-Belgio ha sconfitto Raphael Collignon per 6-3, 6-4: "Queste partite sono l'emblema della Coppa Davis. Era una partita che sembrava finita, poi lui ha tirato fuori un grande cuore, stava per girare un secondo set che sembrava finito. Io sono stato attaccato, ho annullato una palla break e poi la partita è girata. E' una questione di momenti, di essere lucido, di non scoraggiarsi per le occasioni avute non sfruttate. Si va avanti e si prova a vincere. Nei momenti difficili ti devi saper aiutare e tirar fuori le sensazioni positive, io stavo facendo delle cose giuste ho perso un pochino di peso e di tensione ma ci sta. Mi sono forzato a essere propositivo, a essere io ad andare a vincere il punto. Questo alla lunga penso che paghi sempre".

Volandri: “Mai visto nulla del genere”

"Non ho mai visto niente del genere, sono emozioni che solo la Davis riesce a dare. Il cuore dei ragazzi è stato un qualcosa di straordinario, c’è stata una prestazione incredibile da parte di entrambi i giocatori. Flavio ci ha messo tutto, anche nei momenti in cui le cose non andavano bene. Siamo qui per questo e lavoriamo tutto l'anno per regalarci queste emozioni". Queste le parole, ai microfoni di SuperTennis, di Filippo Volandri, capitano dell'Italia, dopo il successo sul Belgio nelle semifinali di Coppa Davis. "Stiamo lavorando bene e vogliamo rimanere ai vertici di questa competizione. Ci godiamo questa vittoria e poi testa alla finale di domenica. Le finali sono finali, a prescindere da chi ci arriva. Domani vedremo chi ci arriverà e ci metteremo il solito cuore", aggiunge Volandri.

Binaghi: "Cobolli, che cuore. Sembrava un film thriller"

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Binaghi: “Non ho mai visto una cosa del genere, sembrava un film thriller. Penso che questo match abbia battuto gli spettatori anche di quello di Sinner delle Atp Finals. Bergs era un avversario tosto e per fortuna ha avuto un po' di fretta sui match point, ma probabilmente a tennis oggi ha giocato meglio di Flavio (Cobolli ndr.), che ha giocato con cuore, orgoglio e voglia di combattere e questi valori vengono premiati. È un bellissimo messaggio che mandiamo a tantissimi ragazzi. La perseveranza, la passione e il cuore alla lunga premiano. Matteo è un giocatore costruito per costruzioni come queste. In una gara a squadre gli farei fare qualunque ruolo. Oggi ha fatto valere la differenza tra un ottimo giocatore come Collignon e un giocatore straordinario come lui. Quando i punti contavano è sempre rimasto concentrato. In campo si sentiva un peso differente. In questa manifestazione nulla è scontato, domenica venderemo cara la pelle. Siamo la nazione più forte al mondo a tennis e abbiamo dei ragazzi dal grande cuore. Penso ci regaleremo grandi soddisfazioni. Giocheremo la finale in casa e avremo di fronte sicuramente uno squadrone. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra, cercare di mantenere un movimento così esuberante non è facile. Dobbiamo fare le scelte giuste. Abbiamo fatto il nostro dovere: abbiamo organizzato la Davis e abbiamo fatto bene a scegliere Bologna", ha concluso il numero uno della Federazione.