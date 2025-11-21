Cobolli, sette volte contro l’impossibile: così ha aperto all’Italia le porte della finale

Dicono che il tennis sia un esercizio di geometrie, ma non esiste compasso capace di tracciare la traiettoria emotiva che Flavio Cobolli ha imposto alla sua semifinale contro Zizou Bergs . È come se avesse deciso che il destino non fosse altro che una bozza da correggere e che toccasse a lui riscriverla punto dopo punto. Sette match point annullati: un numero che, più che una statistica, sembra un affronto alla logica, un atto di insubordinazione sportiva. Cobolli ha composto una tensione, cucendo coraggio e sfrontatezza in un tie-break che somigliava a un funambolismo d’altri tempi. Camminava sul filo come chi sa che cadere è probabile, ma scegliere di non farlo è un gesto artistico, prima ancora che atletico. Ogni colpo era un modo per dire che la paura, se trattata con la giusta dose di incoscienza, diventa materia plasmabile.

Bove in tribuna, l'altra partita

Ma il miracolo non era confinato al campo. In tribuna c’era Edoardo Bove, l’amico che conosce Flavio come pochi: non tifava, viveva. Si chiudeva tra le spalle, sembrava colpire lui ogni dritto in avanzamento. E vicino a lui, il fratello di Flavio, con quegli occhi umidi che tradivano una battaglia parallela: quella di chi non può intervenire, ma sente ogni scambio addosso come una scossa. A guardarli si capiva che certe partite non coinvolgono, ti trascinano dentro. Bergs, va detto, ha fatto tutto quello che un giocatore di livello doveva fare: aggredire, spingere, tentare di chiuderla. Ma come si ferma uno che non stava giocando a tennis, ma negoziando con l’impossibile? Uno che prende la pressione, la compatta, la manda oltre la rete trasformandola in colpi che sembrano improvvisati e invece sono l’essenza della lucidità disperata.

Cobolli diventa eroe

L’Italia vola in finale per il terzo anno di fila, ma stavolta il timbro è diverso. Non ha la “scontatezza” di Sinner, ha la firma di un ragazzo che non avrebbe dovuto essere l’eroe, e invece ha avuto l’audacia di diventarlo. Ha la forma di un racconto che si legge tutto d’un fiato, con il fiato sospeso. Cobolli ha vinto come vincono i protagonisti dei romanzi: non perché sono infallibili, ma perché nel momento decisivo scelgono la via più pericolosa, quella che passa attraverso il cuore. E stavolta, davanti agli amici, alla famiglia e a un palazzetto che tratteneva il respiro con lui, Flavio non ha soltanto ribaltato una partita: ha mostrato che follia e coraggio, quando si alleano, possono cambiare la storia. Ora l’ultimo atto da recitare. Spagna o Germania, a noi.