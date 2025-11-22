Tathiana Garbin: “Spero che aumenti il numero delle donne dirigenti”

TORINO - Buongiorno Tathiana Garbin. Le donne nello sport si stanno imponendo in Italia sia a livello quantitativo che qualitativo. Qual è il plus delle ragazze rispetto ai ragazzi? "Intanto sono contenta che nello sport le donne stiano prendendo una fetta importante, anche a livello dirigenziale. Più è eterogenea la componente e migliore sarà il risultato. E’ fondamentale che anche a livello di dirigenti si possa contare sulla visione femminile. Offrono una qualità diversa: c’è più sensibilità, a volte vanno più in profondità anche se non è una questione solo di genere. Nella mia squadra di tennis femminile di Billie Jean King Cup ho cercato di comporre uno staff con maggiori diversità possibile per avere più forza totale”. Rispetto a quando ha iniziato lei a giocare, in cosa trova le ragazze atlete di oggi differenti? “Adesso sono molto più consapevoli. La mia generazione non aveva una direzione ben definita. Ora le ragazze fortissime hanno guide che tracciano la via sotto tutti i punti di vista e avere dei riferimenti aiuta e velocizza il processo di crescita e maturazione. Io quando viaggiavo avevo il coach che si occupava di tutto: faceva da psicologo, mental coach, preparatore fisico e nutrizionista. Ora invece le tenniste grazie anche a tutte le figure professionali che la Federtennis mette a disposizione possono rivolgersi a tante eccellenze. Ai miei tempi c’era anche un riscontro economico diverso per cui inevitabilmente la cerchia era più stretta per l’atleta, certe figure non te le potevi permettere. Ora si riesce a migliorare la performance anche grazie a consigli più precisi. Io per esempio mi rifugiavo sui libri per capire di più dell’aspetto mentale per gestire al meglio gli aspetti emozionali. Capirne di più in questo ambito mi è poi servito anche per ciò che devo fare ora nella gestione delle personalità come capitana azzurra”.
"C'è un gap da colmare"
Anche se generalizzare è spesso sbagliato, qual è la differenza maggiore tra i ragazzi e le ragazze nell’approccio allo sport? “Sicuramente ci si deve interfacciare in maniera diversa. In linea generale la donna è molto più attena al particolare, con lei è molto importante un approccio attento non solo al contenuto ma pure alla forma. Entra in una dimensione per cui pensa solo ed esclusivamente a quello, è totalizzante. Con l’uomo ti devi relazionare in maniera più creativa, lo devi coinvolgere negli obiettivi. Deve diventare più gioco..., più sfida. La donna invece fa la sfida naturalmente con se stessa. L’uomo la sfida con l’avversario la vive mediamente bene, la donna invece un po’ meno”. Non nello sport ma in assoluto il tema della parità è sempre attuale. A che punto siamo in Italia e quanto si è andati avanti nell’ultimo ventennio? “Siamo andati avanti molto e c’è ancora da fare per colmare il gap importante. Ci stiamo comunque avvicinando. All’estero, nel tennis per esempio, grazie anche a storici movimenti come quello di Billie Jean King si è stimolata la parità salariale per le tenniste professioniste in molti tornei. Ma c’è ancora da lavorare”.
"Giovani si rifugiano nei cellulari"
Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lei come si spiega che nel nostro Paese gli episodi siano così frequenti? “Io penso che manchi tanta educazione. Il tennis personalmente mi ha insegnato a vivere nelle emozioni più scomode. Questa società tenta di evitarle: si evita di parlare della morte, si evita di parlare delle malattie. E’ tutto bello, tutto subito, tutto super. Invece bisogna ascoltarsi di più, entrare nel profondo e capire il prossimo. Questi ragazzi si rifugiano nel telefonino dove ovviamente non trovano le risposte adeguate. Noi dobbiamo trovare il modo di individuare le giuste corde dei giovani, veicolando loro messaggi importanti. Le emozioni ci dicono sempre qualcosa e bisogna imparare ad ascoltarle”. Tanti femminicidi non avvengono però per mano di giovani ma di gente adulta. Come se lo spiega? “Gente che non conosce se stessa. La violenza è uno scatti di rabbia ma se non conosci la rabbia vai in difficoltà. In un campo da tennis, per esempio, impari a gestire la rabbia, devi essere bravo a farla diventare energia positiva. Educare deriva dal latino e significa tirare fuori. Lo sport che regala trionfi richiede un percorso fatto di difficoltà e salite. Occorre essere in grado di affrontare i momenti difficili”.
"Non esistono nemici ma solo chi può migliorarti"
Il brutto periodo del Covid ha insegnato a molti che avvertire l’esigenza di andare dallo psicologo deve essere vissuta con naturalezza e senza timori? "Assolutamente sì. Queste figure vanno usate. Lo sport è uno strumento importantissimo per conoscerci. Però non tutti fanno sport. Se hai rabbia e spacchi una racchetta devi trovare chi ti insegna a gestire l’attimo brutto. Chiedere aiuto è un gesto di forza e non di debolezza: nello sport e nella vita. Vuol dire che ti vuoi conoscere di più e in un mondo così superficiale è utilissimo sapere chi siamo davvero. E’ normale avvertire rabbia e frustrazione, nel tennis quello che sta dall’altra parte non è un nemico, ma colui che ti aiuta a migliorare i tuoi limiti, a crescere e diventare migliore. È ciò che ripetono sempre Jannik e Jasmine”. Parliamo infine della United Cup, ovvero la manifestazione a squadre nazionali con insieme uomini e donne che si svolgerà a gennaio. Cosa significa gestire i due sessi? “È una manifestazione bellissima che farei più volte all’anno. Condividi in quei momenti emozioni profonde e ognuno le prova con le sue sensibilità. Le ragazze aiutano i ragazzi a comprendere la loro visioni e viceversa. Però tutti i tornei 1000 in cui ci sono sia maschi che femmine gli italiani fanno un gruppo incredibile. Infatti gli stranieri vengono da me e Volandri per chiederci come facciamo a creare questo gruppo così coeso. Siamo fortunati, abbiamo atleti straordinari non solo in campo, belle persone”.
TORINO - Buongiorno Tathiana Garbin. Le donne nello sport si stanno imponendo in Italia sia a livello quantitativo che qualitativo. Qual è il plus delle ragazze rispetto ai ragazzi? "Intanto sono contenta che nello sport le donne stiano prendendo una fetta importante, anche a livello dirigenziale. Più è eterogenea la componente e migliore sarà il risultato. E’ fondamentale che anche a livello di dirigenti si possa contare sulla visione femminile. Offrono una qualità diversa: c’è più sensibilità, a volte vanno più in profondità anche se non è una questione solo di genere. Nella mia squadra di tennis femminile di Billie Jean King Cup ho cercato di comporre uno staff con maggiori diversità possibile per avere più forza totale”. Rispetto a quando ha iniziato lei a giocare, in cosa trova le ragazze atlete di oggi differenti? “Adesso sono molto più consapevoli. La mia generazione non aveva una direzione ben definita. Ora le ragazze fortissime hanno guide che tracciano la via sotto tutti i punti di vista e avere dei riferimenti aiuta e velocizza il processo di crescita e maturazione. Io quando viaggiavo avevo il coach che si occupava di tutto: faceva da psicologo, mental coach, preparatore fisico e nutrizionista. Ora invece le tenniste grazie anche a tutte le figure professionali che la Federtennis mette a disposizione possono rivolgersi a tante eccellenze. Ai miei tempi c’era anche un riscontro economico diverso per cui inevitabilmente la cerchia era più stretta per l’atleta, certe figure non te le potevi permettere. Ora si riesce a migliorare la performance anche grazie a consigli più precisi. Io per esempio mi rifugiavo sui libri per capire di più dell’aspetto mentale per gestire al meglio gli aspetti emozionali. Capirne di più in questo ambito mi è poi servito anche per ciò che devo fare ora nella gestione delle personalità come capitana azzurra”.
"C'è un gap da colmare"
Anche se generalizzare è spesso sbagliato, qual è la differenza maggiore tra i ragazzi e le ragazze nell’approccio allo sport? “Sicuramente ci si deve interfacciare in maniera diversa. In linea generale la donna è molto più attena al particolare, con lei è molto importante un approccio attento non solo al contenuto ma pure alla forma. Entra in una dimensione per cui pensa solo ed esclusivamente a quello, è totalizzante. Con l’uomo ti devi relazionare in maniera più creativa, lo devi coinvolgere negli obiettivi. Deve diventare più gioco..., più sfida. La donna invece fa la sfida naturalmente con se stessa. L’uomo la sfida con l’avversario la vive mediamente bene, la donna invece un po’ meno”. Non nello sport ma in assoluto il tema della parità è sempre attuale. A che punto siamo in Italia e quanto si è andati avanti nell’ultimo ventennio? “Siamo andati avanti molto e c’è ancora da fare per colmare il gap importante. Ci stiamo comunque avvicinando. All’estero, nel tennis per esempio, grazie anche a storici movimenti come quello di Billie Jean King si è stimolata la parità salariale per le tenniste professioniste in molti tornei. Ma c’è ancora da lavorare”.