Tathiana Garbin: “Spero che aumenti il numero delle donne dirigenti”

"Non esistono nemici ma solo chi può migliorarti"

Il brutto periodo del Covid ha insegnato a molti che avvertire l’esigenza di andare dallo psicologo deve essere vissuta con naturalezza e senza timori? "Assolutamente sì. Queste figure vanno usate. Lo sport è uno strumento importantissimo per conoscerci. Però non tutti fanno sport. Se hai rabbia e spacchi una racchetta devi trovare chi ti insegna a gestire l’attimo brutto. Chiedere aiuto è un gesto di forza e non di debolezza: nello sport e nella vita. Vuol dire che ti vuoi conoscere di più e in un mondo così superficiale è utilissimo sapere chi siamo davvero. E’ normale avvertire rabbia e frustrazione, nel tennis quello che sta dall’altra parte non è un nemico, ma colui che ti aiuta a migliorare i tuoi limiti, a crescere e diventare migliore. È ciò che ripetono sempre Jannik e Jasmine”. Parliamo infine della United Cup, ovvero la manifestazione a squadre nazionali con insieme uomini e donne che si svolgerà a gennaio. Cosa significa gestire i due sessi? “È una manifestazione bellissima che farei più volte all’anno. Condividi in quei momenti emozioni profonde e ognuno le prova con le sue sensibilità. Le ragazze aiutano i ragazzi a comprendere la loro visioni e viceversa. Però tutti i tornei 1000 in cui ci sono sia maschi che femmine gli italiani fanno un gruppo incredibile. Infatti gli stranieri vengono da me e Volandri per chiederci come facciamo a creare questo gruppo così coeso. Siamo fortunati, abbiamo atleti straordinari non solo in campo, belle persone”.