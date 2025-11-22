Coppa Davis, la finale sarà Italia-Spagna! Gli iberici battono 2-1 la Germania

Spagna avanti con Carreno-Busta

Spagna in vantaggio sulla Germania al termine del primo match di singolare della seconda semifinale di Coppa Davis, in scena sul veloce indoor di Bologna. Pablo Carreno-Busta (89 del mondo) batte in due set Jan-Lennard Struff (84 del ranking Atp) e porta sull'1-0 la nazionale capitanata da David Ferrer. 6-4, 7-6(6), in un'ora e 44 minuti di gioco, il punteggio in favore del 34enne di Gijon.

Ci pensa Zverev: 1-1

La Germania pareggia i conti contro la Spagna al termine del secondo match di singolare della seconda semifinale della Coppa Davis 2025, in corso sul cemento indoor di Bologna. Alla vittoria di Pablo Carreno-Busta su Jan-Lennard Struff risponde il successo di Alexander Zverev (3 del mondo) su Jaume Munar (36 del ranking Atp). 7-6(2), 7-6(5) il punteggio, in un'ora e 59 minuti di gioco, in favore del 28enne di Amburgo.

Granollers-Martinez non falliscono: Spagna in finale

Si arriva al doppio che non poteva che essere un thriller tra Krawietz-Puetz e Granollers-Martinez con questi ultimi due ad avere la meglio per 6-2, 3-6, 6-3 in un'ora e 45 minuti. Gli spagnoli dominano il primo set (6-2), i tedeschi replicano (6-3) come contro l'Argentina e la partita va al terzo set decisivo. Gli iberici strappano a 0 il servizio al 4° gioco agli avversari (con Puetz al servizio) e con un game di colpi incredibili riescono a confermare il break volando 4-1! Il duo spagnolo difende il servizio e arriva al momento della vertà sul 5-3 e servizio. Sul 15-30 e sul 30-40 Granollers mette sempre la prima vincente, ace per il Match-Point e smash di Martinez per chiudere.