Malore sugli spalti, finale di Coppa Davis interrotta: la reazione di Munar è vergognosa

Attimi di paura a Bologna in un momento delicato del secondo set con la Spagna avanti di un break
1 min
Coppa DavisItaliaSpagna
Malore sugli spalti, finale di Coppa Davis interrotta: la reazione di Munar è vergognosa
BOLOGNA - Momento di paure durante il secondo match della finale della Coppa Davis 2025. La Spagna conduce un set a 0 - grazie al 6-1 rifiliato da Munar a Cobolli - e 1-0 con break a favore. L'azzurro cerca la reazione portandosi a palla break al 2° gioco del 2° set quando dagli spalti si è alza un grido "Medico!". La partita viene interrotta con lo spagnolo che non gradisce esclamando la frase "Sulla palla break?" facendo arrabbiare il tennista romano visibilmente stizzito. Dopo 9 minuti di fermo, con i sanitari a soccorrere e scortare fuori la persona sofferente, il gioco riprende con Munar che salva la palla break dell'interruzione dell'interruzione ma non la terza nel game dove Cobolli che, grazie anche all'aiuto del nastro, si prende il game riportando la partita on-serve.

