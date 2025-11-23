"Sinner aveva ragione", "Pensavo non avesse le pa**e!": Binaghi e l'Italia si godono la Coppa Davis

Festa grande a Bologna per il terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis dell'Italia. Protagonisti Cobolli e Berrettini che ai microfoni di RaiSport regalano un simpatico siparietto post premiazione. Flavio racconta così le sue emozioni: "Qualcosa di indescrivibile, è sempre stato il mio sogno e adesso che ci sono dentro ancora non ho realizzato. Sono euforico. Ci ho sempre creduto, questa la mia più grande forza". Poi arriva Berrettini e scherza: "Mi fa soffrire un po' troppo, facile con due set devi vincere. Ti devo ancora insegnare un po' di cose". Flavio risponde: "E' stato una guida una persona importante e lo ringrazio". E insieme chiudono: "Adesso andiamo a festeggiare".
Papà Cobolli e Flavio: "Non pensavo avesse le p***e"
Interviene anche il papà di Cobolli: "Sono felice e sorpreso. Dopo il primo set perso nettamente è riuscito piano piano a cambiare la partita. Non credevo avesse le p...le per farcela. Ha tirato fuori qualità che non pensavo avesse, determinazione, concentrazione e tecnica. Quindi sono estremamente soddisfatto e felice". Mentre capitan Volandri commenta: "Ho versato più lacrime per questa che per le altre. Ma è ugualmente straordinaria, anche se diversa. Sono orgoglioso per un gruppo incredibile, chi non c'era si è fatto sentire come se ci fosse. Posso solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Vincere fuori è stato meraviglioso, ma in casa ha un sapore straordinario. Ci possiamo e vogliamo divertire ancora".
Bolelli e Vavassori: "Eravamo pronti, poi..."
Poi la gioia di Bolelli: "Eravamo pronti ad entrare anche col Belgio. Oggi dopo il primo set di Flavio siamo rientrati perché si sentiva la tensione e volevamo tranquillizzarci. Poi abbiamo continuato a seguire Flavio che clamorosamente ha svoltato il match. Non volevamo venire e rimanere negli spogliatoi, per poi essere pronti e non farci condizionare. Quando ha breakkato sul 6-5 siamo corsi a fare supporto. Una squadra pazzesca con giocatori pazzeschi. Un grande gruppo che si è dimostrato molto unito. Siamo contenti". E quella di Andrea Vavassori: "La cosa più bella è che siamo un gruppo di amici, abbiamo un bellissimo rapporto e ricorderemo per sempre questa unità di intenti. Anche chi non è stato convocato ci ha seguito e questa amicizia è un valore aggiunto. Siamo fortunati a vivere in questa epoca tennistica italiana. È anche merito nostro: ci sosteniamo durante l'anno, ognuno offre suggerimenti e fa il tifo per l'altro".
"I più forti del mondo": Binaghi esulta
Infine il presidente della Federazione Binaghi: "Aveva ragione Sinner. non c'era bisogno di lui perché siamo uno squadrone. Lo hanno dimostrato sul campo. Attaccamento alla squadra e al Paese. E' una grande famiglia come hanno detto Berrettini e Cobolli. Dovete pensare ai risultati fatti dal tennis italiano e avete una visione di quello che siamo riusciti a costruire con le ragazze e i ragazzi". "Nelle ultime due settimane abbiamo vinto 'solo' la Davis e le Finals, perché non ci fanno organizzare altro altrimenti avremmo vinto anche altro. Siamo uno squadrone anche senza Musetti e Sinner. I ragazzi sono bravissimi, c'è un sistema che funziona. Abbiamo vinto tre volte con 8-10 giocatori diversi, è una grande soddisfazione", ha aggiunto il numero 1 della Fitp a SuperTennis: "Siamo la nazione più forte al mondo. Che dobbiamo fare di più? Dobbiamo vincere gli Internazionali di tennis al maschile. Ci manca da 50 anni", ha aggiunto. "Ci sono altri obiettivi. Sinner deve tornare numero 1, Musetti deve entrare tra i top 4-5. Errani deve giocare tutta la vita. Ci aspettiamo tanto da Jasmine. C'è un clima incredibile, a tennis in Italia si vince sempre", ha aggiunto.
Festa grande a Bologna per il terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis dell'Italia. Protagonisti Cobolli e Berrettini che ai microfoni di RaiSport regalano un simpatico siparietto post premiazione. Flavio racconta così le sue emozioni: "Qualcosa di indescrivibile, è sempre stato il mio sogno e adesso che ci sono dentro ancora non ho realizzato. Sono euforico. Ci ho sempre creduto, questa la mia più grande forza". Poi arriva Berrettini e scherza: "Mi fa soffrire un po' troppo, facile con due set devi vincere. Ti devo ancora insegnare un po' di cose". Flavio risponde: "E' stato una guida una persona importante e lo ringrazio". E insieme chiudono: "Adesso andiamo a festeggiare".
Papà Cobolli e Flavio: "Non pensavo avesse le p***e"
Interviene anche il papà di Cobolli: "Sono felice e sorpreso. Dopo il primo set perso nettamente è riuscito piano piano a cambiare la partita. Non credevo avesse le p...le per farcela. Ha tirato fuori qualità che non pensavo avesse, determinazione, concentrazione e tecnica. Quindi sono estremamente soddisfatto e felice". Mentre capitan Volandri commenta: "Ho versato più lacrime per questa che per le altre. Ma è ugualmente straordinaria, anche se diversa. Sono orgoglioso per un gruppo incredibile, chi non c'era si è fatto sentire come se ci fosse. Posso solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto. Vincere fuori è stato meraviglioso, ma in casa ha un sapore straordinario. Ci possiamo e vogliamo divertire ancora".