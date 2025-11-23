"Sinner aveva ragione", "Pensavo non avesse le pa**e!": Binaghi e l'Italia si godono la Coppa Davis

"I più forti del mondo": Binaghi esulta

Infine il presidente della Federazione Binaghi: "Aveva ragione Sinner. non c'era bisogno di lui perché siamo uno squadrone. Lo hanno dimostrato sul campo. Attaccamento alla squadra e al Paese. E' una grande famiglia come hanno detto Berrettini e Cobolli. Dovete pensare ai risultati fatti dal tennis italiano e avete una visione di quello che siamo riusciti a costruire con le ragazze e i ragazzi". "Nelle ultime due settimane abbiamo vinto 'solo' la Davis e le Finals, perché non ci fanno organizzare altro altrimenti avremmo vinto anche altro. Siamo uno squadrone anche senza Musetti e Sinner. I ragazzi sono bravissimi, c'è un sistema che funziona. Abbiamo vinto tre volte con 8-10 giocatori diversi, è una grande soddisfazione", ha aggiunto il numero 1 della Fitp a SuperTennis: "Siamo la nazione più forte al mondo. Che dobbiamo fare di più? Dobbiamo vincere gli Internazionali di tennis al maschile. Ci manca da 50 anni", ha aggiunto. "Ci sono altri obiettivi. Sinner deve tornare numero 1, Musetti deve entrare tra i top 4-5. Errani deve giocare tutta la vita. Ci aspettiamo tanto da Jasmine. C'è un clima incredibile, a tennis in Italia si vince sempre", ha aggiunto.