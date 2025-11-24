La Coppa Davis è Made in Italy: quando l’amicizia rende invincibili!

BOLOGNA - Ma quanto è stato bello quell’abbraccio tra Matteo e Flavio , alla fine del match? C’era tutta la Davis , in quell’immagine. C’era l’amicizia, la fraternità fra giocatori cresciuti assieme, c’era l’orgoglio della conquista, che è la prima in Italia, e per questo ancora più bella. E dietro a loro tutti gli altri, Sonego con Bolelli e Vavassori , quelli che non hanno giocato ma dei quali c’è sempre bisogno. Tutti al centro di una festa semplice e felice, con il pubblico invitato d’onore, per come ha desiderato la conquista con tutto se stesso, senza mai esagerare, senza stonature di alcun tipo. È la vittoria degli “altri campioni” , e se la tiene stretta la squadra che quei campioni li ha, meno celebrati degli assenti giustificati Sinner e Musetti , eppure campioni veri. Matteo Berrettini che in nome della Coppa resuscita ogni anno, e viaggia su livelli che solo i primi della classe hanno potuto permettersi, imbattuto in singolare da 3 stagioni. E Flavio Cobolli, l’uomo del terzo set, quello che se c’è da lottare diventa irresistibile. Uno destinato a grandi imprese. Eccolo di nuovo, il Martello.

Malore sugli spalti, finale di Coppa Davis interrotta: la reazione di Munar è vergognosa

Berrettini gioca una partita intelligente

Gli occhi che cercano il pubblico, l’urlo che richiama l’attenzione di tutti, e quel braccio grande che si abbatte su un’incudine immaginaria. Dove pochi secondi prima c’era la stropicciata figurina di Pablo Carreno Busta, finita in un grumo di briciole. Insieme alle difficoltà di quest’anno, degli anni precedenti, e ai guasti di sempre, che se per una volta lo lasciassero in pace, lui tornerebbe il giocatore che intimidiva i più forti. Terza vittoria in questa finale, la più importante perché mantiene in vita il sogno di farcela. E terza stagione da imbattuto in Davis. Il pubblico avverte questa sua voglia, la tensione positiva che gli scorre dentro. E lo sostiene, lo issa su un piedistallo, lui da una parte, e la Coppa dall’altra. Gioca una partita intelligente Matteo, scova nel gioco di Carreno Busta tutti quei vuoti che possono metterlo in difficoltà, usa lo slice di rovescio come una frusta, la zeta di Zorro diventa la “B” di Berrettini. Tredici ace, e due break strappati a morsi sempre nei momenti opportuni. Il primo sul 4-3 del set d’avvio (il nastro accomoda una palla e sulla volée l’italiano chiude con un tocco prezioso), il secondo sul 4-4 della frazione successiva.

La Davis non ha bisogno della perfezione

Trova anche il modo, Matteo, di evitare l’insistenza perniciosa dello spagnolo sul rovescio. Lo fa con lo slice, manovrando bene il drittone, ma anche con tanta personalità. Poteva fare di più, è il suo parere, forse motivato dalle due occasioni smarrite nel primo game del secondo set, altrimenti non saprei dire il perché di questo suo giudizio. Non è stato un match perfetto, ma la Davis non ha bisogno della perfezione. È stato un confronto intenso, non facile, ben lavorato da Matteo, contro un tennista che ha soggiornato a lungo tra i primi venti. Berrettini non concede una palla break, segna 14 punti in più dell’avversario. Va bene così. Il pronostico suggerisce che Jaume Munar e Flavio Cobolli, i numeri uno in assenza di Sinner e di Alcaraz, partano alla pari, ma la parità è un bene prezioso, e Cobbo stavolta se la deve conquistare, passo passo. In realtà, Flavio deve snebbiarsi, sgombrare la mente dai cattivi pensieri e rendere più chiaro e comprensibile il tracciato da seguire. Sono gli effetti del tie break da record vinto su Zizou Bergs a lasciare ombre di sazietà nell’animo dell’azzurro. Il primo set se ne va quasi senza che Cobbo riesca a giocarlo.