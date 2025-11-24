Vince il sistema Binaghi: "E aveva ragione Sinner". Tesserati decuplicati, il calcio sente il fiato sul collo

TORINO - Se nel calcio molti sono convinti che si vinca grazie ai moduli, nel tennis - nel tennis italiano - si domina con il sistema: il Sistema Binaghi. Un lavoro, quello del presidente federale, che sta regalando frutti buonissimi dopo aver arato un terreno disastrato, seminato con pazienza ciò che per molti pareva follia, e ora mietendo successi come mai ci era capitato. In questo 2025, per dirne una, bis da campioni del mondo tra uomini e donne (Coppa Davis e Billie Jean King Cup) dopo lo storico doppio trionfo del 2024. E l’altra settimana, la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino come ennesima prova di un movimento capace di presentare una piramide con una base larghissima e una punta altissima. Il Sistema Binaghi si basa su un cardine: la meritocrazia. E così dopo aver resettato nel 2001 ciò che aveva trovato, ecco il via alla ricostruzione con idee innovative e quindi coraggiose.
Come Binaghi ha rivoluzionato il tennis italiano
Dopo un giro di valzer dei tecnici, ecco la scelta di non obbligare i giovani talenti a lasciare le proprie città, offrendo invece loro le consulenze degli allenatori federali che si spostano quando la “giovane racchetta” lo merita, chiamandoli nei centri federali, eventualmente, solo in un secondo tempo. Per i più promettenti, poi, le “borse di studio tennistico” utili per finanziare chi ha tanti talento ma pochi talenti. Ma non solo. Per centrare l’obiettivo di promuovere il tennis, portandolo da sport di élite o quasi a sport popolare, passa attraverso la capacità di proporlo nelle scuole con investimenti consistenti. Tennis da praticare per tutti e che tutti devono poter guardare gratis: ecco la Federazione che lancia il proprio canale tv, SuperTennis, capace di offrire in chiaro un numero di tornei in crescendo. Se i tesserati sono passati sotto l’era Binaghi da circa 100 mila a oltre 1 milione le ragioni sono dunque molteplici e al tempo stesso organiche tra loro. Come corollario, poi, la capacità di assicurarsi l’organizzazione in Italia per 10 anni (dieci!) delle Atp Finals, la sfida di fine stagione tra gli otto migliori tennisti al mondo. Così, di fronte a tutto questo, il fatto di ospitare le finali di Davis per questa edizione e le prossime due diventa un dettaglio...
L'Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva: l'orgoglio di Binaghi
Ieri, dopo l’ennesimo trionfo, il presidente Binaghi ha aperto le riflessioni alla sua maniera, con decisione: "Aveva ragione Sinner, ancora una volta ha ragione Jannik. Aveva detto che non c’era bisogno di lui perché abbiamo uno squadrone e infatti eccoci a festeggiare la terza Coppa Davis di fila. Questi nostri ragazzi fantastici hanno dimostrato grande attaccamento alla squadra e al Paese. La verità è semplice: i nostri tennisti e le nostre tenniste non mollano mai. Ricordo oltre a questi due singolari quelli contro gli Usa di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nella finale di Billie Jean King Cup: Elisabetta ha guardato vicino a me l’Italia trionfare. Cosa posso aggiungere? Nelle ultime due settimane abbiamo vinto ‘soltanto’ la Davis e le Finals, perché non ci fanno organizzare altro, altrimenti avremmo vinto anche altro... Siamo uno squadrone anche senza Musetti e Sinner. I ragazzi sono bravissimi, c’è un sistema che funziona. Abbiamo vinto tre volte con otto giocatori diversi, è una grande soddisfazione". Così, a caldo, ai microfoni di Supertennis, il dirigente numero uno. "Forza, diciamolo: siamo la Nazione più forte al mondo. Che dobbiamo fare di più? Dobbiamo vincere gli Internazionali di tennis al maschile. Ci manca ormai da 50 anni. Ma ci sono altri obiettivi. Sinner deve tornare numero 1 e se lo merita visto che ingiustamente lo hanno fermato per tre mesi. Mentre Musetti deve entrare tra i top 4-5 come ha dimostrato di meritare, se non fosse che nel 2025 si è dovuto fermare due mesi per un infortunio. Sara Errani, poi, deve giocare tutta la vita... e ci aspettiamo ancora tanto da Jasmine Paolini. C’è un clima incredibile, a tennis in Italia si vince sempre".
TORINO - Se nel calcio molti sono convinti che si vinca grazie ai moduli, nel tennis - nel tennis italiano - si domina con il sistema: il Sistema Binaghi. Un lavoro, quello del presidente federale, che sta regalando frutti buonissimi dopo aver arato un terreno disastrato, seminato con pazienza ciò che per molti pareva follia, e ora mietendo successi come mai ci era capitato. In questo 2025, per dirne una, bis da campioni del mondo tra uomini e donne (Coppa Davis e Billie Jean King Cup) dopo lo storico doppio trionfo del 2024. E l’altra settimana, la vittoria di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino come ennesima prova di un movimento capace di presentare una piramide con una base larghissima e una punta altissima. Il Sistema Binaghi si basa su un cardine: la meritocrazia. E così dopo aver resettato nel 2001 ciò che aveva trovato, ecco il via alla ricostruzione con idee innovative e quindi coraggiose.
Come Binaghi ha rivoluzionato il tennis italiano
Dopo un giro di valzer dei tecnici, ecco la scelta di non obbligare i giovani talenti a lasciare le proprie città, offrendo invece loro le consulenze degli allenatori federali che si spostano quando la “giovane racchetta” lo merita, chiamandoli nei centri federali, eventualmente, solo in un secondo tempo. Per i più promettenti, poi, le “borse di studio tennistico” utili per finanziare chi ha tanti talento ma pochi talenti. Ma non solo. Per centrare l’obiettivo di promuovere il tennis, portandolo da sport di élite o quasi a sport popolare, passa attraverso la capacità di proporlo nelle scuole con investimenti consistenti. Tennis da praticare per tutti e che tutti devono poter guardare gratis: ecco la Federazione che lancia il proprio canale tv, SuperTennis, capace di offrire in chiaro un numero di tornei in crescendo. Se i tesserati sono passati sotto l’era Binaghi da circa 100 mila a oltre 1 milione le ragioni sono dunque molteplici e al tempo stesso organiche tra loro. Come corollario, poi, la capacità di assicurarsi l’organizzazione in Italia per 10 anni (dieci!) delle Atp Finals, la sfida di fine stagione tra gli otto migliori tennisti al mondo. Così, di fronte a tutto questo, il fatto di ospitare le finali di Davis per questa edizione e le prossime due diventa un dettaglio...