Vince il sistema Binaghi: "E aveva ragione Sinner". Tesserati decuplicati, il calcio sente il fiato sul collo

L'Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva: l'orgoglio di Binaghi

Ieri, dopo l’ennesimo trionfo, il presidente Binaghi ha aperto le riflessioni alla sua maniera, con decisione: "Aveva ragione Sinner, ancora una volta ha ragione Jannik. Aveva detto che non c’era bisogno di lui perché abbiamo uno squadrone e infatti eccoci a festeggiare la terza Coppa Davis di fila. Questi nostri ragazzi fantastici hanno dimostrato grande attaccamento alla squadra e al Paese. La verità è semplice: i nostri tennisti e le nostre tenniste non mollano mai. Ricordo oltre a questi due singolari quelli contro gli Usa di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto nella finale di Billie Jean King Cup: Elisabetta ha guardato vicino a me l’Italia trionfare. Cosa posso aggiungere? Nelle ultime due settimane abbiamo vinto ‘soltanto’ la Davis e le Finals, perché non ci fanno organizzare altro, altrimenti avremmo vinto anche altro... Siamo uno squadrone anche senza Musetti e Sinner. I ragazzi sono bravissimi, c’è un sistema che funziona. Abbiamo vinto tre volte con otto giocatori diversi, è una grande soddisfazione". Così, a caldo, ai microfoni di Supertennis, il dirigente numero uno. "Forza, diciamolo: siamo la Nazione più forte al mondo. Che dobbiamo fare di più? Dobbiamo vincere gli Internazionali di tennis al maschile. Ci manca ormai da 50 anni. Ma ci sono altri obiettivi. Sinner deve tornare numero 1 e se lo merita visto che ingiustamente lo hanno fermato per tre mesi. Mentre Musetti deve entrare tra i top 4-5 come ha dimostrato di meritare, se non fosse che nel 2025 si è dovuto fermare due mesi per un infortunio. Sara Errani, poi, deve giocare tutta la vita... e ci aspettiamo ancora tanto da Jasmine Paolini. C’è un clima incredibile, a tennis in Italia si vince sempre".