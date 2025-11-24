Cobolli campione del mondo, emozione Coppa Davis: “Un sogno che si avvera. Il segreto è la squadra"

«Era il mio sogno, fin da bambino, e adesso sono l’uomo più felice del mondo». Flavio Cobolli , con la spontaneità che lo contraddistingue, sintetizza così le sensazioni provate nel diventare campione del mondo (come il coro che ha intonato insieme al pubblico pochi minuti dopo aver messo a segno l’ultimo punto contro Jaume Munar, ricordando il trionfo degli azzurri ai Mondiali di calcio 2006). In assenza dei top 10 Jannik Sinner e Lorenzo Musetti è stato lui, al momento n.22 della classifica Atp , il numero uno dell’Italia e ha svolto egregiamente il suo ruolo, con tre successi in altrettanti singolari (Austria, Belgio e Spagna), scrivendo una pagina di storia in quella che era la sua prima finale di Coppa Davis , a poco più di un anno dall’esordio in Nazionale, sempre a Bologna, in quel caso all’Unipol Arena di Casalecchio nel girone di qualificazione (poi non aveva fatto parte del quintetto che trionfò a Malaga).

"Non ho avuto la forza di esultare"

«Non sono io ad avere trascinato l’Italia, la verità è che siamo una squadra lunga e formidabile, contando anche i tanti che sono a casa – sottolinea il 23enne romano – E straordinariamente unita: lavoriamo per ottenere questo, abbiamo lottato insieme dal primo all'ultimo istante. I miei compagni mi hanno aiutato a superare tutte le difficoltà durante la partita. Non si può mollare per questa squadra, per questi colori. Non ho ancora ben realizzato quello che insieme abbiamo fatto, probabilmente ci riuscirò solo nei prossimi giorni quando mi fermerò». Quello che nella settimana nel capoluogo emiliano non ha potuto fare. «Il nostro input è sempre avere energia alta, gridare, sostenerci, giocare pure con il pubblico che ci ha aiutato tantissimo. Da sabato provavo a tenere alta l’attenzione del gruppo, ripetevo a tutti di continuare a cavalcare questa onda di energia. In effetti era difficile per me rimanere attivo dopo il Belgio, infatti all’inizio di questa partita ho avuto qualche problema, ero nervoso e sentivo la tensione, ma appena ho visto Matteo e Lorenzo mi sono detto che dovevo farcela anche per loro. Sul match point non ho pensato, se non a tirare il più forte possibile e giocare come sapevo, ovvero andarmi a prendere il punto senza che me lo regalasse qualcuno. Poi non ho nemmeno avuto la forza di esultare, ho guardato Filippo che correva verso di me ed era tutto quello che volevo».

Dedica speciale

Un trionfo che merita una dedica speciale: «Ci sono tante persone che mi danno una mano e mi sono sempre vicine anche nei momenti difficili. Il pensiero va alla mia famiglia, ai miei genitori e a mio fratello Guglielmo, ai miei nonni e nonne e alla mia ragazza, vale a dire coloro che mi hanno cambiato la vita». Come del resto anche questo exploit che rimarrà negli annali. «Sono fiero di tutti noi, così come di coloro che hanno lavorato per consentirci di realizzare questa impresa. E ne fate parte anche voi, siete un pubblico fantastico. Per la terza volta si ripete quello che è il giorno più bello della mia vita», le parole di Flavio, raggiante, rivolte ai tifosi in festa.