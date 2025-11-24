Volandri e la prima Coppa Davis vinta in Italia: "Sì, ho pianto: qui è speciale"

TORINO - Una presenza discreta, da vero regista, a cui non interessa apparire, bensì muovere i suoi protagonisti al meglio, regalando le parti giuste al momento giusto. E così i suoi film appassionano ed emozionano come pochi altri riescono a fare. Anche perché se vincere è difficile e confermarsi lo è ancora di più, firmare “Il Trionfo - Atto III” è qualcosa di storico. Lui è un livornese dalla parlata limpida nella forma e nei contenuti, a rispecchiare quello sguardo con gli occhi verdi che di default regalano ottimismo. Con misura e autorevolezza ha saputo conquistarsi il rispetto massimo da parte di tutti gli attori azzurri con la racchetta. E così le sue scelte - tra convocazioni e decisioni su titolari e panchinari - non sono mai state vissute come un problema, bensì come un valore aggiunto. Filippo Volandri porta così l’Italia a vincere la terza Coppa Davis di fila , forse la più difficile visto che la Nazionale non ha potuto contare sui due tennisti più forti, Sinner e Musetti, coi quali ha concordato l’assenza neutralizzando qualsiasi tipo di potenziale veleno.

Italia, gioia esagerata e la Coppa Davis si rompe! La premiazione è uno spettacolo

Le parole di capitan Volandri

Il capitano non ha difficoltà ad ammettere che trionfare per la prima volta in casa, a Bologna, dopo due volte a Malaga, è tutta un’altra cosa: «Non avevo pianto per le due Davis precedenti, ma per questa sì. Vincere in Italia ha un sapore differente ed è bellissimo: grazie a chi c’era. e a chi non c’era ma si è fatto sentire. Tutti fantastici e Cobolli ha dimostrato con la sua vittoria in rimonta di essere un campione vero. Ora ci dovremo inventare qualcosa di diverso e speciale per darci altri stimoli per nuovi obiettivi per il futuro. Siamo una macchina non perfetta ma molto rodata. Voglio ringraziare la Federazione, dal presidente in giù, a tutto il settore tecnico, per l’opportunità che mi è stata data. Sto vivendo un sogno. Tutte le scelte che ho preso le ho fatte sempre per solo per il bene della squadra e i ragazzi mi ascoltano così come io ascolto loro tra un cambio di campo e l’altro per comprendere cosa è meglio fare». A seguire e tifare per l’Italia in tribuna anche Alberto Tomba, che a Bologna è di casa: «Ho visto una squadra fantastica, due partite vinte grazie a due campioni come Berrettini e Cobolli. E’ bello vedere l’Italia che nel tennis vince così tanto. Mi sono divertito tantissimo e mi hanno chiesto di tornare anche il prossimo anno».

L'invito da Mattarella

A caldo, arrivano via etere, dagli studi televisivi della Rai anche i complimenti di Adriano Panatta, che nel 1976 aiutò la nostra Nazionale in Cile a vincere la pèrima Coppa Davis della nostra storia tennistica: «Grande vittoria della Coppa Davis. Complimenti a tutti i ragazzi e al capitano Volandri. Sono stati fantastici. Sono davvero felice per voi e vi abbraccio». Poi arriva l’invito a tennisti e tenniste campioni del mondo da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.