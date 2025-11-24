Spagna, Ferrer senza rimpianti: "Dobbiamo accettarlo". E Alcaraz si congratula con l'Italia

"Di questa squadra, devo dire, innanzitutto, che sono grandi persone, e questo è ciò che conta di più. Lavorare con loro per me è un piacere e un orgoglio. In campo sono davvero bravi e lo hanno dimostrato". Così in conferenza stampa David Ferrer , capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis , dopo la sconfitta in finale contro l' Italia . "Per me è stato un grande anno. Mi sono divertito molto, non solo oggi ma tutta la settimana, con Pablo, Jaume, nel doppio Pedro e Marcel... mi sono divertito molto vedendoli sostenersi reciprocamente e credere sempre di più in se stessi. Per me, come capitano, è una meraviglia", ha aggiunto.

"Questo è lo sport"

"È chiaro che abbiamo perso la finale di Coppa Davis, ma non lo vedo come un dramma: lo vedo come qualcosa di favoloso, essere così vicini a vincere la settima Ensaladera per il nostro paese... Alla fine, questo è lo sport e dobbiamo accettarlo, non succede nulla. È ciò che dico a loro, che vincere la Coppa non cambierà loro la vita, ma le esperienze vissute questa settimana le avranno per sempre". Questo il grande insegnamento di Ferrer, che poi si esprime così riguardo gli azzurri e gli iberici, arrivati in finale pur senza Sinner e Alcaraz: "È importante avere due giocatori speciali come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: segneranno un'epoca nella storia del nostro sport, come hanno fatto Nadal, Federer e Djokovic. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter contare su Carlos, ma stavolta ha avuto l'infortunio. Ma comunque non ci è mancato nulla: per me abbiamo fatto qualcosa di grande. Mi tengo questo".

Carreno Busta a testa alta

Anche Pablo Carreno Busta, avversario di Matteo Berrettini, guarda il lato positivo: "È chiaro che la Davis non è un torneo normale, è una competizione unica, l'unica che giochiamo a squadre e rappresentando la Spagna. Ho avuto la fortuna di poter far parte di questa squadra, sia a Marbella che in queste Finali, e mi sono divertito tantissimo. Ovviamente, per me è stato un piacere far parte della squadra dopo quello che ho passato e gli infortuni, e dopo un anno non facile, termino la stagione con l'obiettivo personale raggiunto e godendomi l'atmosfera che abbiamo creato qui, potendo arrivare alla finale della Davis. Ovviamente siamo tristi perché non l'abbiamo potuta vincere, ma in vista dell'anno prossimo, questo deve servirmi d'insegnamento: salvo infortuni ho il livello per restare nel circuito ATP per tutto l'anno".