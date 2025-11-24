Spagna, Ferrer senza rimpianti: "Dobbiamo accettarlo". E Alcaraz si congratula con l'Italia

"Di questa squadra, devo dire, innanzitutto, che sono grandi persone, e questo è ciò che conta di più. Lavorare con loro per me è un piacere e un orgoglio. In campo sono davvero bravi e lo hanno dimostrato". Così in conferenza stampa David Ferrer, capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, dopo la sconfitta in finale contro l'Italia. "Per me è stato un grande anno. Mi sono divertito molto, non solo oggi ma tutta la settimana, con Pablo, Jaume, nel doppio Pedro e Marcel... mi sono divertito molto vedendoli sostenersi reciprocamente e credere sempre di più in se stessi. Per me, come capitano, è una meraviglia", ha aggiunto.
"Questo è lo sport"
"È chiaro che abbiamo perso la finale di Coppa Davis, ma non lo vedo come un dramma: lo vedo come qualcosa di favoloso, essere così vicini a vincere la settima Ensaladera per il nostro paese... Alla fine, questo è lo sport e dobbiamo accettarlo, non succede nulla. È ciò che dico a loro, che vincere la Coppa non cambierà loro la vita, ma le esperienze vissute questa settimana le avranno per sempre". Questo il grande insegnamento di Ferrer, che poi si esprime così riguardo gli azzurri e gli iberici, arrivati in finale pur senza Sinner e Alcaraz: "È importante avere due giocatori speciali come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: segneranno un'epoca nella storia del nostro sport, come hanno fatto Nadal, Federer e Djokovic. Noi abbiamo avuto la fortuna di poter contare su Carlos, ma stavolta ha avuto l'infortunio. Ma comunque non ci è mancato nulla: per me abbiamo fatto qualcosa di grande. Mi tengo questo".
Carreno Busta a testa alta
Anche Pablo Carreno Busta, avversario di Matteo Berrettini, guarda il lato positivo: "È chiaro che la Davis non è un torneo normale, è una competizione unica, l'unica che giochiamo a squadre e rappresentando la Spagna. Ho avuto la fortuna di poter far parte di questa squadra, sia a Marbella che in queste Finali, e mi sono divertito tantissimo. Ovviamente, per me è stato un piacere far parte della squadra dopo quello che ho passato e gli infortuni, e dopo un anno non facile, termino la stagione con l'obiettivo personale raggiunto e godendomi l'atmosfera che abbiamo creato qui, potendo arrivare alla finale della Davis. Ovviamente siamo tristi perché non l'abbiamo potuta vincere, ma in vista dell'anno prossimo, questo deve servirmi d'insegnamento: salvo infortuni ho il livello per restare nel circuito ATP per tutto l'anno".
Munar: "Difficile trarre conclusioni"
"Questa settimana è stata eccezionale: emotivamente, la Davis ti dà cose che altri tornei non ti danno" - spiega Jaume Munar -. Ho concluso l'anno molto bene e sono arrivato qui con più esperienza, cosa che mi ha permesso di contribuire in modo più significativo. Tralasciando l'aspetto emozionale, mi porto via da qui molte cose su cui lavorare, personali e tennistiche, poiché credo di avere margini di miglioramento. Ho dato tutto, ho mostrato la mia migliore versione, ho combattuto fino alla fine, ma, con realismo, si può giocare meglio a tennis. Infine, se David lo ritiene opportuno, mi porto via un sacco di entusiasmo per la Davis dell'anno prossimo: è una competizione in cui voglio partecipare". Sul ko con Flavio Cobolli: "Fa male. Non solo per la partita, ma per la squadra: volevo vedere Pedro e Marcel in doppio. È difficile trarre conclusioni dalla partita: ho lottato dall'inizio alla fine, sono entrato con le idee molto chiare, mi sono sentito molto bene per buona parte del match. Poi lui è salito di livello. Ci sono stati alti e bassi. È stato un lungo percorso, siamo migliorati tutti e sono orgoglioso del team", conclude.
Le parole di Alcaraz
"Congratulazioni agli italiani per un'altra Coppa Davis". Così con una storia su Instagram il numero uno al mondo Carlos Alcaraz ha fatto i complimenti alla squadra azzurra, dopo la vittoria contro la sua Spagna, che ha permesso ai ragazzi di Volandri di diventare campioni della Coppa Davis per la terza volta consecutiva. "Molto orgoglioso dei compagni spagnoli, siete stati grandi" ha aggiunto il giocatore di Murcia, che ha rinunciato alla fase finale di Bologna per un infortunio alla gamba rimediato alle Atp Finals di Torino.
