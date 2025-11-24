Sinner guida l’Italia e Cobolli chiede il sale: Volandri, i retroscena pazzeschi sulla Coppa Davis

"Nella chat che abbiamo noi della Davis, Sinner ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Ospite a RaiRadio1 di "Un Giorno da Pecora", il capitano dell'Italtennis Filippo Volandri ha parlato così della vicinanza di Jannik Sinner con la squadra azzurra, nonostante l'altoatesino fosse assente nelle finali di Coppa Davis di quest'anno. Vicinanza che Sinner ha dimostrato anche sui social, dove ha celebrato il trionfo dei suoi compagni con una storia su Instagram: "Complimenti per questa vittoria incredibile".