Sinner guida l’Italia e Cobolli chiede il sale: Volandri, i retroscena pazzeschi sulla Coppa Davis

Il capitano azzurro svela cosa è successo in questi ultimi giorni a Bologna e guarda già al 2026: “Proveremo a vincere ancora in ogni modo”
3 min
Coppa DavisVolandrisinner

"Nella chat che abbiamo noi della Davis, Sinner ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Ospite a RaiRadio1 di "Un Giorno da Pecora", il capitano dell'Italtennis Filippo Volandri ha parlato così della vicinanza di Jannik Sinner con la squadra azzurra, nonostante l'altoatesino fosse assente nelle finali di Coppa Davis di quest'anno. Vicinanza che Sinner ha dimostrato anche sui social, dove ha celebrato il trionfo dei suoi compagni con una storia su Instagram: "Complimenti per questa vittoria incredibile".

Il sale di Cobolli

"Altro successo in Davis nel 2026? Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più: ci proveremo in ogni modo", ha detto Volandri. Su Bolelli e la caduta dell'insalatiera: "La Coppa Davis va presa da sotto, dovrebbe saperlo Bolelli, visto che è la terza che alza. Proprio lui dovrebbe avere maggiore dimestichezza", ha scherzato. Nel corso della trasmissione, Volandri ha raccontato anche un retroscena che riguarda il secondo match di singolare, vinto da Cobolli contro Munar: "Verso la fine della partita di ieri, Cobolli mi ha chiesto del sale fino. Quando la partita si allunga si usa per ingannare il sistema nervoso, perché magari sta arrivando qualche crampo. Si mette del sale sotto la lingua per esser più tranquilli", ha spiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

