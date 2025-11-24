Binaghi: "Cobolli come Scamacca. Pietrangeli? Lo aspettiamo a bordocampo"

“Cobolli dovrebbe avere gli stessi diritti di Scamacca e quindi le sue prestazioni dovrebbero finire sui canali nazionali, in particolare su Rai1, esattamente come vanno quelle di Scamacca quando gioca la nazionale”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il presidente della Fitp Angelo Binaghi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come spiega i successi planetari del tennis ma anche, ad esempio, del volley? "Tennis e pallavolo vincono ad altissimi livelli mondiali perché sono due movimenti sani, fondati su regole sane. Ad esempio i giocatori italiani, in entrambi gli sport sono protetti da normative federali, cosa che non avviene in altri sport", ha spiegato. Che consiglio darebbe al mondo del calcio per raggiungere gli stessi risultati? “Il mio amico Gravina non ha bisogno di consigli da parte mia - ha detto Binaghi - troveranno da soli la soluzione”. Dopo tutte queste vittorie, quando andrete dal presidente Mattarella? "Questo è un altro grosso problema: i giocatori sono partiti tutti per le vacanze programmate, ognuno in parti diverse del pianete. E poi ricominciano ad allenarsi sempre in luoghi diversi del pianeta".