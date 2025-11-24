Binaghi: "Cobolli come Scamacca. Pietrangeli? Lo aspettiamo a bordocampo"

“Cobolli dovrebbe avere gli stessi diritti di Scamacca e quindi le sue prestazioni dovrebbero finire sui canali nazionali, in particolare su Rai1, esattamente come vanno quelle di Scamacca quando gioca la nazionale”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', il presidente della Fitp Angelo Binaghi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come spiega i successi planetari del tennis ma anche, ad esempio, del volley? "Tennis e pallavolo vincono ad altissimi livelli mondiali perché sono due movimenti sani, fondati su regole sane. Ad esempio i giocatori italiani, in entrambi gli sport sono protetti da normative federali, cosa che non avviene in altri sport", ha spiegato. Che consiglio darebbe al mondo del calcio per raggiungere gli stessi risultati? “Il mio amico Gravina non ha bisogno di consigli da parte mia - ha detto Binaghi - troveranno da soli la soluzione”. Dopo tutte queste vittorie, quando andrete dal presidente Mattarella? "Questo è un altro grosso problema: i giocatori sono partiti tutti per le vacanze programmate, ognuno in parti diverse del pianete. E poi ricominciano ad allenarsi sempre in luoghi diversi del pianeta".
Binaghi: "Vittoria della Coppa Davis anche per Pietrangeli"
"Nicola Pietrangeli? Questa Davis è dedicata anche a lui, siamo tutti con lui, lo vogliamo di nuovo con noi a bordocampo il prossimo anno. Forza Nicola". Queste le parole del presidente della Fitp Angelo Binaghi, che ha commentato ai microfoni della Rai l'assenza di Pietrangeli come opinionista sportivo, ancora in convalescenza a seguito dell'intervento chirurgico all'anca subito a dicembre dello scorso anno a causa di una frattura periprotesica.
Rai: "Grande soddisfazione per i risultati d'ascolto"
Il consiglio di amministrazione della Rai esprime "grande soddisfazione per gli straordinari risultati d'ascolto registrati ieri su Rai 1 in occasione della finale di Coppa Davis, che ha visto l'Italia conquistare uno storico successo. Gli incontri Berrettini-Carreno Busta e Cobolli-Munar hanno totalizzato una media di 3 milioni 637mila telespettatori, pari al 24.5% di share, con un risultato eccezionale per il match Cobolli-Munar, seguito mediamente da oltre 4 milioni 73mila telespettatori, con il 25.7% di share nella fascia pomeridiana. Nelle fasi decisive del match e durante la cerimonia di premiazione il picco è stato addirittura del 27 per cento, con oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori".
"Il tennis ha paralizzato Rai 1 come ai tempi di Tomba"
"Questi numeri - prosegue la nota - confermano la scelta vincente di riportare la Coppa Davis sulla prima rete del servizio pubblico, un investimento editoriale che ha premiato sia lo sport italiano sia il pubblico, sempre più coinvolto dalle imprese della nostra Nazionale. Il cda Rai ringrazia la FITP e il suo presidente Angelo Binaghi per la collaborazione e rivolge un riconoscimento particolare al lavoro delle redazioni, RaiSport in primis, e alle squadre produttive Rai che hanno assicurato una copertura di altissimo livello. Le parole del presidente Binaghi, che ha sottolineato come "il tennis abbia di nuovo paralizzato Rai 1 come ai tempi di Tomba", testimoniano la forza di un movimento capace di emozionare milioni di italiani". "La Rai, nel confermare la sua missione di servizio pubblico, continuerà a valorizzare gli eventi sportivi che uniscono il paese - sottolinea ancora la nota - e che rappresentano un patrimonio condiviso, sostenendo la crescita del tennis italiano e di tutti gli sport che sanno raccontare passione, talento e spirito nazionale".
