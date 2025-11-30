Tuttosport.com
Musetti di nuovo papà: è nato Leandro. Il tenero annuncio sui social

Il tennista azzurro e la sua compagna Veronica Confalonieri hanno dato la lieta notizia
“L'amore si moltiplica”. È con queste parole che Lorenzo Musetti annuncia la nascita del suo secondo figlio, Leandro, avuto insieme alla compagna Veronica Confalonieri. Poco più di un anno fa, il 15 marzo del 2024, veniva al mondo Ludovico, il primogenito della coppia e oggi, i due sono di nuovo neo-genitori con l'arrivo di un secondo bimbo che è pronto a colorare ancora una volta la loro vita. L'annuncio della nascita è arrivato via social con un post dolcissimo che la coppia ha pubblicato in forma condivisa. Una foto in bianco e nero del bebè nella culla abbracciato dalle mani di mamma e papà. Un'immagine di una tenerezza unica che svela non solo parte del visino del bimbo ma anche il nome scelto da Musetti e la sua compagna Veronica. Il bimbo è nato il 29 novembre 2025 ed è già circodato dall'affetto della famiglia ma anche da quello dei fan e dei colleghi di Musetti che hanno commentato il post del tennista con parole dolcissime come Jasmine Paolini ma anche Gianluca Gazzoli, Nicolò Martinenghi e molti altri. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

