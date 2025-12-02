Sinner, altro incredibile ace alle critiche: per Pietrangeli silenzio social e gesto vero

Jannik Sinner ha scelto la via della discrezione per ricordare Nicola Pietrangeli. Nelle ore immediatamente successive alla notizia della scomparsa della leggenda del tennis italiano, il campione altoatesino non ha pubblicato messaggi sui propri canali social, né ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ha invece preferito un gesto intimo e riservato: esprimere personalmente alla famiglia Pietrangeli le proprie condoglianze, lontano dai riflettori e dalle dinamiche mediatiche. Un approccio diverso rispetto a quello adottato da molti suoi colleghi, che hanno voluto omaggiare pubblicamente il due volte vincitore del Roland Garros. Sinner, però, ha ritenuto più autentico salutare così un protagonista della storia del tennis italiano, sottolineando ancora una volta il suo stile sobrio e rispettoso, anche nei momenti più delicati. "E' incredibile, ci aspettavamo una partecipazione del genere, ma non così enorme. E' veramente emozionante". Così Filippo Pietrangeli, al telefono con l'ANSA, commenta i tantissimi messaggi di vicinanza che la famiglia ha ricevuto per la scomparsa del papà, Nicola, la cui camera ardente si terrà domani. "Non voglio dire nient'altro", le parole poi del figlio Filippo alla domanda sulle condoglianze in forma privata di Sinner.
L'ultimo saluto a Nicola
L'ultimo saluto alla leggenda azzurra del tennis sarà domani, dalle 9 alle 12 prima dei funerali, in forma privata, alle 15 a Ponte Milvio. L'organizzazione in capo alla famiglia e alla federazione, con la disponibilità di Sport e Salute, cercherà di rispettare in tutto e per tutto quelle che erano le volontà di Pietrangeli, per questo non è escluso che durante l'omaggio a Nicola possano partire musiche come quelle di Charles Aznavour o 'My Way' di Frank Sinistra, quest'ultima una sua espressa richiesta presente nella biografia che racconta la sua vita. Tantissime, poi, le personalità attese del mondo sportivo, politico e degli spettacoli, al di là di amici e parenti.
Pietrangeli, le personalità attese alla camera ardente
Se piove rimandiamo, lo aveva detto nel suo libro e così è stato. Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli sarebbe dovuta essere oggi nel campo a lui intitolato al Foro Italico. Ma il meteo non lo ha permesso e così l'ultimo saluto alla leggenda azzurra del tennis sarà domani, dalle 9 alle 12 prima dei funerali, in forma privata, alle 15 a Ponte Milvio. Tantissime le personalità attese del mondo sportivo, politico e degli spettacoli, al di là di amici e parenti. Dal n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, (che ha spostato il volo per Atene affinché potesse esserci) ai vertici di federtennis e Sport e Salute, passando per il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, che sarà accompagnato dalla mamma. Per il governo ci sarà sicuramente il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi e non è impensabile che anche qualche altro collega di maggioranza possa passare per portare un suo omaggio, così come Alberto di Monaco. Difficile invece immaginare la presenza dei tennisti italiani (molti sono all'estero in vacanza), mentre non dovrebbero mancare i capitani di Davis e BJK Cup, Filippo Volandri e Tathiana Garbin. D'altronde l'affetto che la famiglia ha ricevuto nelle ultime ore è stato immenso, con migliaia di messaggi di vicinanza che sono arrivati da ogni angolo di mondo o quasi. Persino Rafael Nadal ha voluto ricordarlo sui propri social e domani anche tanti tifosi si prenderanno cinque minuti della propria giornata per venire a salutare un ultima volta un campione che ha unito mondi sportivi e culturali differenti. Nelle tre ore di camera ardente è poi previsto che il feretro venga messo al centro del 'Pietrangeli' con davanti un maxi schermo a proiettare delle immagini di Nicola. La fila di chi vorrà dargli un'ultimo saluto, invece, partirà dal tunnel che porta al campo. Insomma, in tutto e per tutto rispettando le volontà del primo italiano capace di vincere un grand slam (il Roland Garros) e la famosa Coppa Davis del '76
