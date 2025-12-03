Licia Colò, Pietrangeli e My Way: "Ci ha fatto piangere". Malagò al figlio: "Ora ti faccio sorridere"

ROMA - "È uscito a modo suo, con My Way ci ha fatto piangere, mentre lui sicuramente in questo momento riderà". Così Licia Coló parla di Nicola Pietrangeli a margine della camera ardente al Foro Italico. "Lascia un grande vuoto in me e in tutti noi, ma lascia anche una nipotina meravigliosa e una storia che continuerà a essere ricordata - dice la conduttrice televisiva con la quale Nicola ha avuto una storia -. Se devo indicare un difetto, forse l'arroganza ma che per me è anche un pregio: era uno tosto, che andava sempre contro corrente quando diceva le cose, aveva tanti amici e tanti nemici e questo significava avere coraggio. Nicola ingombrante? No, non credo, ha sempre portato rispetto a tutti. Sicuramente non passava inosservato".