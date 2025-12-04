Sinner in bianco ma non per Wimbledon: Jannik e Vagnozzi al Billionaire. E Laila...

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - 'Vacanze' quasi finite per Jannik Sinner , volato negli Emirati Arabi Uniti per iniziare la preparazione fisica in vista di un anno, il 2026, colmo di impegni. La prima uscita a Dubai del fuoriclasse altoatesino, però, non è stata su un campo con racchetta e pallina, bensì all'insegna del lusso e del networking sportivo. Il tennista azzurro, accompagnato dalla fidanzata Laila Hasanovic, oltre che dal coach Simone Vagnozzi , è stato infatti ospite di una cena di gala presso l'esclusivo ristorante Billionaire, di proprietà di Flavio Briatore.

Il legame con i motori

L'incontro che ha infiammato i social è stato quello immortalato - e pubblicato - dallo stesso Briatore: allo stesso tavolo, infatti, Sinner si è ritrovato con il due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso, attuale pilota dell'Aston Martin. Lo scatto, fiore all'occhiello di quella che è stata immediatamente ribattezzata una "serata stellata", evidenzia i forti legami che Sinner, già global ambassador del Circus, sta costruendo con il mondo dei motori.

Obiettivo Australian Open

Sinner, da sempre un grande appassionato, sfrutterà la vicinanza con Abu Dhabi per essere presente all'ultimo Gran Premio della stagione del Mondiale di Formula 1. Sarà l'ultimo 'appuntamento mondano', poi il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a una full immersion di lavoro: l'obiettivo principale, il prossimo gennaio, sarò quello di confermarsi - per il terzo anno di fila - campione degli Australian Open.