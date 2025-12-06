Sinner, come si prepara per un nuovo anno da protagonista: le tappe da Seul a Melbourne

La marcia di avvicinamento al 2026 è cominciata per Jannik Sinner . Esattamente come un anno fa, il campione azzurro sta preparando l’inizio della stagione agonistica a Dubai , sfruttando anche il caldo degli Emirati per abituarsi da subito alle condizioni estreme che potrebbe trovare in Australia , dove prenderà il via la sua stagione, con primo impegno ufficiale lo Slam down under (dal 18 gennaio) dove è chiamato a difendere il titolo. Oltre ad alcune foto che lo ritraggono in compagnia di Laila Hasanovic , sui social sono comparse pure le prime immagini degli allenamenti sul campo, in cui il n.2 del mondo colpisce dalla linea di fondo con qualche rovescio, a buona intensità ma senza forzare. Con lui ci sono sicuramente coach Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara , che compaiono nel filmato. Lavoro sì, ma anche qualche momento di svago per l’altoatesino, che domani in qualità di “Friend of F1”, testimonial globale di questo sport, sarà uno degli ospiti d’onore del GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina (nell’edizione 2024 fu proprio lui a sventolare la bandiera a scacchi) dove si assegna il Mondiale piloti.

Sinner verso la sfida con Alcaraz

Il primo match del nuovo anno per il 24enne di Sesto Pusteria sarà però l’attesissima esibizione con Carlos Alcaraz in calendario a Seul, in Corea del Sud, il 10 gennaio. «Questa partita è una grande opportunità non solo per me, ma anche per Carlos. Posso ritrovare il ritmo almeno una volta prima dell’Australian Open – le parole di Jannik sulla sfida alla Incheon Inspire Arena in un’intervista per Tennis Korea - Recuperare ritmo e sensazioni in campo mi aiuta moltissimo nella preparazione alla stagione. Considerando tutti questi fattori, ho accettato volentieri questo invito». Sinner si è anche soffermato sul dualismo con lo spagnolo: «Le rivalità sono una parte fondamentale del nostro sport. Ai loro tempi c’erano grandi rivalità tra Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, e questa tendenza si è mantenuta per generazioni. Le rivalità sono sempre esistite nella storia del tennis, e credo che noi giochiamo un ruolo fondamentale nell’attrattività del nostro sport. Per questo mi rende felice sapere che sto sviluppando questo tipo di rapporto con Carlos. È uno dei migliori giocatori del circuito attuale, forse addirittura il migliore. Giocare contro di lui è sempre una sfida, ma anche molto divertente. Ogni partita ha una storia e un ritmo completamente diversi, il che la rende ancora più emozionante. È incredibilmente veloce, quindi è difficile superarlo in qualsiasi zona del campo. Inoltre è molto forte mentalmente, gioca ogni punto come se fosse l’ultimo. Queste sono le difficoltà maggiori che affronto ogni volta che gioco contro di lui».

Verso il primo Slam 2026

Dalla Corea i dominatori dell’annata appena conclusa voleranno a Melbourne dove saranno i protagonisti più attesi della Opening Week in vista del primo Major stagionale, settimana di incontri esibizione sulla Rod Laver Arena in contemporanea ai match delle qualificazioni, con incassi devoluti in beneficenza. Come comunicato dagli organizzatori l’italiano affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio (alle 7.30 italiane), quando è annunciato anche uno show musicale con star del tennis e ospiti a sorpresa. Ventiquattro ore prima il n.1 del mondo se la vedrà con l’idolo di casa Alex de Minaur, mentre martedì 13 alle 7 l’altro azzurro Lorenzo Musetti si misurerà con il tedesco Alexander Zverev. Senza dimenticare mercoledì 14 l’AO 1 Point Slam, vera novità del 2026: un torneo di 48 giocatori (24 pro, 8 campioni locali, 8 wild card e 8 dilettanti qualificati) che giocheranno partite di 1 solo punto per un montepremi di 1 milione di dollari. Alla già annunciata presenza di Alcaraz, si è aggiunta quella di Nick Kyrgios.