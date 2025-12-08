L'Italia comanda il tennis mondiale, Sinner e i suoi fratelli: 19 azzurri in top 300

Sono nati nel 2001 e si trovano meglio sulle superfici veloci. Ma si può dire che abbiano poco altro in comune Jannik Sinner e Fabrizio Andaloro , numero 2 e numero 293 del mondo, primo e diciannovesimo italiano in Top 300 nel ranking ATP di questa settimana . Una piccola ma chiara dimostrazione di quanto sia denso e variegato il movimento del tennis maschile dell'Italia, terza nazione per numero di giocatori tra i primi 300 del mondo questa settimana, dietro solo agli Stati Uniti e la Francia.

Sinner ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della Formula 1

Sinner ha iniziato a preparare la stagione 2026 a Dubai, anche se ieri si è goduto una giornata allo Yas Marina Circuit con il fratello, il padre e la fidanzata: insieme hanno assistito al gran premio di Abu Dhabi che ha chiuso la stagione di Formula 1. Ha visitato il box della Ferrari, ha girato sulla Mercedes insieme all'italiano Kimi Antonelli che aveva incrociato alle Nitto ATP Finals, ha incontrato due idoli del calcio degli anni '90 e 2000 come Ronaldinho e Thierry Henry Ha assistito al successo di Max Verstappen e all'incoronazione di Lando Norris, britannico della McLaren, per la prima volta campione del mondo. Ma si è paragonato, in un breve video su un canale Instagram della Formula 1, al britannico della Mercedes George Russell. "È molto rilassato ma estremamente concentrato in gara. Molto simile a me" ha detto.

Zeppieri campione d'Italia con il CTD Massa Lombarda

In campo, il protagonista questa settimana è stato Giulio Zeppieri, che ha vinto il suo singolare e contribuito alla conquista dello scudetto 2025 del CTD Massa Lombarda dopo il 4-1 nella finale della Serie A1 by Bmw sul Match Ball Firenze. Chiude la lista degli italiani tra i primi 300, come detto, il messinese Andaloro che ha iniziato l'anno da numero 620 del mondo e nel 2025 ha vinto due titoli ITF, a Les Franqueses del Valès (sconfitto in finale l’iberico Bernabè Zapata Miralles, numero 37 nel 2023) e a Sharm el Sheikh. "Rispetto all’anno scorso, mi sento innanzitutto più continuo nel giocare ad alto livello senza troppi alti e bassi e nello specifico, di grande aiuto, sono stati gli step in avanti nei fondamentali del servizio e del dritto" diceva a luglio. Una via sinneriana verso la sua felicità tennistica.