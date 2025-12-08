Tuttosport.com
Kyrgios contro Sabalenka, il duello che tutti aspettano: "Certa di batterlo, non lo devo neanche guardare"

La numero uno arriva al match di Dubai in ottima forma, mentre il greco, attualmente n.668, torna dopo una lunga assenza dal circuito
1 min
Kyrgios contro Sabalenka, il duello che tutti aspettano: "Certa di batterlo, non lo devo neanche guardare"© EPA
Aryna Sabalenka è la regina del tennis ed è convinta di non avere rivali. Non sono in ambito femminile, ma anche maschile, tanto di arrivare alla provocazione nella nuova "battaglia dei sessi". Il 28 dicembre a Dubai la numero uno del ranking WTA e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam affronterà Nick Kyrgios in un match di esibizione uomo-donna: Sabalenka, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare l'incontro successivo in programma tra Ben Shelton e Kyrgios, per studiare il gioco dell'australiano (suo rivale a Dubai), la bielorussa non ha avuto dubbi: "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare", ha risposto la campionessa ridendo, tra gli applausi del pubblico. La sfida Sabalenka-Kyrgios sarà la quarta "Battaglia dei sessi" della storia, dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. Sabalenka arriva al match in ottima forma, mentre Kyrgios (attualmente n.668) torna dopo una lunga assenza dal circuito.

