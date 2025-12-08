Musetti, altro step: ufficiale il nuovo supercoach che affiancherà Tartarini

"Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José". E' quanto scrive Lorenzo Musetti sul proprio profilo Instagram, pubblicando una foto al Monte-Carlo Country Club di lui insieme all'allenatore Simone Tartarini, il preparatore atletico Damiano Fiorucci e José Perlas, che assumerà il ruolo di supercoach. Il carrarino ha chiuso il 2025 con la prima qualificazione in carriera alle Nitto Atp Finals e sta preparando la nuova stagione a Monte-Carlo dove vive insieme alla fidanzata Veronica Confalonieri e alla famiglia.