Da Sinner a Paolini, 11 azzurri agli Australian Open: grande attesa per il primo Slam 2026

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Nemmeno il tempo di archiviare la stagione appena conclusa che si guarda già avanti, al prossima appuntamento. Come di conseuto a dare il via alla stagione tennistica sarà l' Australian Open , torneo che si disputa sul cemento di Melbourne e che ha visto trionfare nelle ultime due edizioni Jannik Sinner . La corsa a suo successore scatterà domenica 18 gennaio , mentre la settimana precedente si disputano i tornei di qualificazione. Saranno complessivamente 11 i portabandiera azzurri, 9 nel maschile e 2 nel femminile , impegnati a Melbourne-Park. A guidare il gruppo c'è ovviamente Jannik Sinner , il 24enne altoatesino che ha sbaragliato la concorrenza sia nel 2024 che nel 2025, seguito da Lorenzo Musetti , Flavio Cobolli , Luciano Darderi , Lorenzo Sonego , Matteo Berrettini , Matteo Arnaldi , Mattia Bellucci e Luca Nardi . Nel singolare femminile , invece, nella entry list figurano solo Jasmine Paolini , il cui miglior risultato nel torneo è il quarto turno del 2024, ed Elisabetta Cocciaretto . Scenderanno in campo a Melbourne Park 99 dei primi 100 giocatori e 98 delle prime 100 giocatrici al mondo.

Australian Open, Alcaraz chiamato a interrompere il dominio di Sinner

Nel tabellone maschile il numero uno Carlos Alcaraz, che ha detto di puntare al Career Grand Slam (quello Down Under è l'unico trofeo Major che gli manca), guida l'entry-list maschile, mentre la regina del tennis mondiale e due volte campionessa dell'AO (2023 e 2024) Aryna Sabalenka, finalista anche nel 2025, è al vertice di quella femminile. Il 22enne spagnolo di El Palmar (Murcia) non è mai andato oltre i quarti di finale al Melbourne Park e dovrà guardarsi in primis da Jannik Sinner che punta a diventare il secondo tennista nell'era Open, dopo Novak Djokovic, a vincere tre titoli consecutivi di singolare agli AO. Carlos e Jannik si sono affrontati nelle ultime tre finali Slam, con l'Australian Open che è l'unico torneo importante in cui non si sono ancora incrociati. Djokovic, 10 volte campione dell'AO, entra come numero 4 del mondo dopo aver raggiunto tutte e quattro le semifinali dei tornei dello Slam nel 2025, diventando il giocatore più anziano dell'era Open ad aver ottenuto questo risultato in una sola stagione. L'assenza più rilevante nel tabellone maschile è quella del numero 15 del mondo, il danese Holger Rune, alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille. Quattro uomini - le stelle cinesi Shang Juncheng e Zhang Zhizhen, il finlandese Emil Ruusuvuori e il favorito australiano Thanasi Kokkinakis - si sono iscritti al torneo utilizzando la classifica protetta.

Le protagoniste del tabellone femminile dell'Australian Open

Tra le donne Sabalenka dovrà vedersela, oltre che con la campionessa in carica Madison Keys, con la numero 2 del mondo Iga Swiatek - che come Alcaraz punta al Career Grand Slam dopo la vittoria a Wimbledon nel 2025 - e con la campionessa in carica del Roland Garros Coco Gauff (contro la quale ha perso proprio in finale a Parigi). Tra le top 100 saranno assenti la numero 64 del mondo Danielle Collins e la numero 76 Ons Jabeur, quest'ultima attualmente in congedo per maternità, mentre l'ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova, la cinese Wang Yafan e la promettente thailandese Mananchaya Sawangkaew si sono iscritte utilizzando il ranking protetto. Otto wild card e 16 qualificati completeranno il tabellone di 128 giocatori sia nel singolare maschile che in quello femminile. Le qualificazioni si svolgeranno al Melbourne Park dal 12 al 15 gennaio nell'ambito della Opening Week.

