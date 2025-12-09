Jordan Lee, il fuoriclasse del tennis Usa: chi è il 'gemello' di Yamal 

E' il primo giocatore classe 2010 ad aver conquistato un punto per il ranking Atp. Ma quello che fa parlare di lui è una somiglianza con un altro giovanissimo talento: Jordan Lee è il Lamine Yamal del tennis, le specialità sono i rovesci e non le rovesciate, e a 15 anni proprio come il suo gemello calcistico sembra voler bruciare le tappe. Il teenager americano, che a novembre in Cile ha vinto con il team Usa la Coppa Davis jr, è considerato già un fuoriclasse ed è stato il giocatore chiave anche nel successo della squadra a stelle e strisce ai mondiali Under 16 dove è sceso in campo contro tennisti più grandi, dimostrando maturità e talento. La fisionomia e il look (con i capelli alla Yamal) rimandano al suo sosia che a 18 anni è già la star del Barcellona: intanto però il ragazzino nato con la racchetta in mano, dopo aver conquistato il punto Atp, a 15 anni ha fatto un altro passo avanti vincendo il suo primo titolo, il Bradenton J300, un prestigioso torneo ITF a cui ha partecipato grazie a una wild card, ma ha eliminato tutti gli avversari che ha incontrato. Solo nei quarti di finale contro il francese Daniel Jade e in semifinale contro l'olandese Thijs Boogaard, Lee ha perso un set, in un torneo già da big che ha concluso sconfiggendo in finale il bulgaro Dimitar Kisimov, due anni più grande di lui, per 6-3, 7-6(3).
Il giovane Jordan fa impazzire la rete
Per gli osservatori il giovanissimo statunitense sarà uno dei giocatori da tenere d'occhio nel 2026, anno in cui potrebbe anche avere un'opportunità nel circuito Challenger, dove si sfidano giocatori classificati tra i primi 100 al mondo, cosa che un altro talento promettente, Cruz Hewitt (figlio d'arte 16enne dell'ex campione Lleyton) ha già fatto partecipando a due tornei Challenger in Australia, collezionando vittorie da fuoriclasse. Hewitt jr potrebbe persino qualificarsi per gli Australian Open. Intanto è il giovane Jordan a impazzare in rete: "Due gocce d'acqua, sembrano gemelli": capelli mesciati e riccioli sulla fronte, apparecchio ai denti e posture da selfie pressoché identiche, soprattutto in Spagna ironizzano sul possibile legame di sangue tra i due: "E' il fratello che Yamal non ha mai conosciuto" scrivono sui social. E ancora: "Abbiamo dubbi sul papà di Lamine, quell'uomo non è innocente...". Insomma i due visti allo specchio sembrano due gocce d'acqua: il giovanissimo Jordan un pezzo di popolarità se l'è già conquistata, il resto lo farà il campo.