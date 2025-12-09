Jordan Lee, il fuoriclasse del tennis Usa: chi è il 'gemello' di Yamal 

E' il primo giocatore classe 2010 ad aver conquistato un punto per il ranking Atp. Ma quello che fa parlare di lui è una somiglianza con un altro giovanissimo talento: Jordan Lee è il Lamine Yamal del tennis, le specialità sono i rovesci e non le rovesciate, e a 15 anni proprio come il suo gemello calcistico sembra voler bruciare le tappe. Il teenager americano, che a novembre in Cile ha vinto con il team Usa la Coppa Davis jr, è considerato già un fuoriclasse ed è stato il giocatore chiave anche nel successo della squadra a stelle e strisce ai mondiali Under 16 dove è sceso in campo contro tennisti più grandi, dimostrando maturità e talento. La fisionomia e il look (con i capelli alla Yamal) rimandano al suo sosia che a 18 anni è già la star del Barcellona: intanto però il ragazzino nato con la racchetta in mano, dopo aver conquistato il punto Atp, a 15 anni ha fatto un altro passo avanti vincendo il suo primo titolo, il Bradenton J300, un prestigioso torneo ITF a cui ha partecipato grazie a una wild card, ma ha eliminato tutti gli avversari che ha incontrato. Solo nei quarti di finale contro il francese Daniel Jade e in semifinale contro l'olandese Thijs Boogaard, Lee ha perso un set, in un torneo già da big che ha concluso sconfiggendo in finale il bulgaro Dimitar Kisimov, due anni più grande di lui, per 6-3, 7-6(3).