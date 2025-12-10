Sabalenka e le tenniste trans nei tornei Wta: "Lavoro tutta la vita, poi un uomo..."

" È un argomento complicato . Non ho nulla contro queste persone, ma credo che possiedano ancora un vantaggio significativo rispetto alle donne". Per la numero 1 del mondo del tennis Aryna Sabalenka è "ingiusto" che gli organi di governo del circuito professionistico femminile permettano alle donne transgender di partecipare ai tornei Wta ; una presa di posizione in linea di principio visto che al momento tenniste transgender sono assenti dall'élite del tennis mondiale. Ospite martedì sera del programma del conduttore britannico Piers Morgan, alla bielorussa è stato chiesto se condividesse l'opinione dell'ex numero 1 del mondo Martina Navratilova, contraria alla partecipazione delle donne transgender ai tornei Wta.

Le parole della Sabalenka

"Trovo semplicemente ingiusto che una donna debba affrontare giocatrici che sono biologicamente uomini - ha detto Sabalenka -. Una donna lavora tutta la vita per superare i propri limiti e all'improvviso è come se dovesse affrontare un uomo, qualcuno biologicamente molto più forte. Non sono d'accordo con questo genere di cose nello sport", ha concluso la n.1 del mondo che affronterà l'australiano Nick Kyrgios a fine dicembre a Dubai in un incontro di esibizione soprannominato "La battaglia dei sessi".

I criteri di ammissibilità

Le donne transgender sono autorizzate a partecipare ai tornei Wta, a determinate condizioni, dall'organo di governo del circuito femminile.Tra i criteri di ammissibilità stabiliti dalla Wta, le donne transgender che desiderano competere in un torneo di questa categoria devono dimostrare che la concentrazione di testosterone nel sangue è rimasta al di sotto di 2,5 nanomoli per litro negli ultimi due anni. Devono inoltre presentare alla Wta una dichiarazione firmata che attesti la loro identità di genere femminile o non binaria. In realtà, nessuna donna transgender ricopre attualmente un ruolo di primo piano nel circuito Wta. L'americana Renée Richards, nata Richard Raskind nel 1934, è una delle poche tenniste transgender ad aver gareggiato ai massimi livelli. Dopo aver giocato diverse volte agli Us Open maschili negli anni '50, ha intrapreso una seconda carriera nel circuito femminile tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Dopo essersi ritirata dal tennis professionistico nel 1981, Richards ha allenato in particolare Martina Navratilova.