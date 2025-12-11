Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Sonego calano il jolly per il 2026

Ecco come e dove gli azzurri stanno preparando la nuova stagione. E quali sono i prossimi impegni
Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Sonego calano il jolly per il 2026© LAPRESSE
Daniele Galosso
4 min

Montecarlo, Alcaraz, India, Nadal, Melbourne. Sono soltanto alcuni degli ingredienti selezionati dagli chef italiani della racchetta per la preparazione di una grande portata nel 2026. Ai quattro angoli del pianeta, tra suggestivi intrecci con i campioni di ieri e di oggi, i migliori sette azzurri del ranking mondiale hanno mandato in archivio le vacanze e sono tornati a sudare. Con l’obiettivo di cavalcare l’onda lunga dei successi che stanno distinguendo il movimento nostrano ormai da diversi anni. E continuare a surfare, con il sole in faccia e il vento alle spalle. Il sole, in effetti, è uno degli elementi più ricercati e apprezzati dai moschettieri azzurri, in questo periodo dell’anno.

Come testimoniano i video di Jannik Sinner, a Dubai, impazzati negli ultimi giorni sui social: caldo feroce, torso nudo e giù a lavorare. Sulla tenuta atletica, sul servizio e sulle variazioni di spartito, innanzitutto. Sotto lo sguardo vigile di Vagnozzi e ora pure di Cahill (ex coach della romena Halep, che ieri ha scambiato proprio con Sinner), prima di rientrare in famiglia per il Natale e rifinire quindi la preparazione a Montecarlo. All’orizzonte, prima degli Australian Open, l’esibizione con Alcaraz a Seoul (10 gennaio) e quella con Auger-Aliassime nell’Opening Week del primo torneo stagionale dello Slam (16 gennaio). A proposito del Principato di Monaco, lì sta lavorando il numero due d’Italia, ovvero Lorenzo Musetti, le cui sedute sono ora dirette da Perlas oltre che da Tartarini. Il carrarino esordirà in un appuntamento ufficiale al 250 di Hong Kong dal 4 gennaio, quindi prenderà parte all’Opening Week contro Zverev (13 gennaio) e alla tradizionale esibizione del Kooyong Classic.

Berrettini alle Maldive, Cobolli a Villena con Alcaraz

Appuntamento cui presenzierà anche Matteo Berrettini che, dopo aver disfatto la valigia dalle vacanze alle Maldive, ha ripreso a lavorare soprattutto sulla componente atletica e fisica, dividendosi negli ultimi giorni tra Roma, dove ha portato la fiaccola olimpica, e la stessa Montecarlo, dove risiede. E dove ha cominciato la preparazione anche Flavio Cobolli, che però a giorni si sposterà a Villena, vicino ad Alicante, località in cui sorge la Ferrero Tennis Academy. Lì il romano preparerà la stagione, come già successo nell’inverno 2023 e come sarebbe dovuto accadere anche in quello 2024, agitato però da un infortunio. E lì condividerà una parte del lavoro quotidiano con Carlos Alcaraz, l’attuale numero uno al mondo, che di Ferrero è alunno e che nelle prossime ore rientrerà dalla serie di esibizioni affrontate negli Stati Uniti. Per l’azzurro, poi, la United Cup dal 2 gennaio insieme a Paolini e il Kooyong Classic per affinare la condizione, in vista di una prima parte di stagione in cui avrà ben poche cambiali da difendere.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Sonego "a casa" di Alcaraz, Arnaldi già a Melbourne

Location d’eccezione, per qualità dei servizi ed aura respirata nell’aria, anche per Lorenzo Sonego, che agli ordini di Vincenzo Santopadre sta già sgobbando a Manacor. Località dall’eco notevole, in tema di tennis. Già, lì sorge la Rafael Nadal Academy e lì il torinese sta cercando il feeling giusto per confermare lo straordinario quarto di finale raggiunto all’Australian Open dello scorso anno, traguardo cui ambirà dopo aver sciolto i muscoli anche lui al 250 di Hong Kong. Chi è già a Melbourne a sudare, in attesa di tutti gli altri, è invece Matteo Arnaldi, che nell’altro emisfero è di casa, in quanto promesso sposo dell’australiana Mia Savio. L’infortunio al piede pare alle spalle, la strada davanti tutta da mordere.

 

Darderi prepara il 2026 in India

La palma di off season più singolare ed esotica, però, spetta di diritto (e di rovescio) a Luciano Darderi. Dopo la Copa Ciudad de La Plata in Argentina e prima di una capatina a Dubai, dove risiede e dove troverà Sinner, il numero 26 della classifica mondiale ha infatti ceduto alla corte della Tennis Premier League, in India, dove in questi giorni è il capitano dei Rajasthan Rangers. Al Gujarat University Tennis Stadium, nella città di Ahmedabad, l’italiano sta sfidando altri top100 come Muller, Dzumhur e Svrcina, in attesa dell’esordio ufficiale al 250 di Adelaide dal 12 gennaio. Antipasto di un 2026 azzurro da mettere... l’acquolina in bocca.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Montecarlo, Alcaraz, India, Nadal, Melbourne. Sono soltanto alcuni degli ingredienti selezionati dagli chef italiani della racchetta per la preparazione di una grande portata nel 2026. Ai quattro angoli del pianeta, tra suggestivi intrecci con i campioni di ieri e di oggi, i migliori sette azzurri del ranking mondiale hanno mandato in archivio le vacanze e sono tornati a sudare. Con l’obiettivo di cavalcare l’onda lunga dei successi che stanno distinguendo il movimento nostrano ormai da diversi anni. E continuare a surfare, con il sole in faccia e il vento alle spalle. Il sole, in effetti, è uno degli elementi più ricercati e apprezzati dai moschettieri azzurri, in questo periodo dell’anno.

Come testimoniano i video di Jannik Sinner, a Dubai, impazzati negli ultimi giorni sui social: caldo feroce, torso nudo e giù a lavorare. Sulla tenuta atletica, sul servizio e sulle variazioni di spartito, innanzitutto. Sotto lo sguardo vigile di Vagnozzi e ora pure di Cahill (ex coach della romena Halep, che ieri ha scambiato proprio con Sinner), prima di rientrare in famiglia per il Natale e rifinire quindi la preparazione a Montecarlo. All’orizzonte, prima degli Australian Open, l’esibizione con Alcaraz a Seoul (10 gennaio) e quella con Auger-Aliassime nell’Opening Week del primo torneo stagionale dello Slam (16 gennaio). A proposito del Principato di Monaco, lì sta lavorando il numero due d’Italia, ovvero Lorenzo Musetti, le cui sedute sono ora dirette da Perlas oltre che da Tartarini. Il carrarino esordirà in un appuntamento ufficiale al 250 di Hong Kong dal 4 gennaio, quindi prenderà parte all’Opening Week contro Zverev (13 gennaio) e alla tradizionale esibizione del Kooyong Classic.

Berrettini alle Maldive, Cobolli a Villena con Alcaraz

Appuntamento cui presenzierà anche Matteo Berrettini che, dopo aver disfatto la valigia dalle vacanze alle Maldive, ha ripreso a lavorare soprattutto sulla componente atletica e fisica, dividendosi negli ultimi giorni tra Roma, dove ha portato la fiaccola olimpica, e la stessa Montecarlo, dove risiede. E dove ha cominciato la preparazione anche Flavio Cobolli, che però a giorni si sposterà a Villena, vicino ad Alicante, località in cui sorge la Ferrero Tennis Academy. Lì il romano preparerà la stagione, come già successo nell’inverno 2023 e come sarebbe dovuto accadere anche in quello 2024, agitato però da un infortunio. E lì condividerà una parte del lavoro quotidiano con Carlos Alcaraz, l’attuale numero uno al mondo, che di Ferrero è alunno e che nelle prossime ore rientrerà dalla serie di esibizioni affrontate negli Stati Uniti. Per l’azzurro, poi, la United Cup dal 2 gennaio insieme a Paolini e il Kooyong Classic per affinare la condizione, in vista di una prima parte di stagione in cui avrà ben poche cambiali da difendere.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis
1
Sinner, Berrettini, Musetti, Cobolli e Sonego calano il jolly per il 2026
2
Sonego "a casa" di Alcaraz, Arnaldi già a Melbourne

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS