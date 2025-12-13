"Per i tennisti è la sensazione più bella": Sinner, è la terza volta di fila!

Il giocatore più amato dai tifosi nel mondo per il terzo anno consecutivo è Jannik Sinner. L’azzurro si è aggiudicato ancora una volta il premio Fans’ Favourite degli Atp Awards: da quando il riconoscimento è stato istituito, nel 2000, solo Roger Federer è riuscito a vincerlo almeno per tre volte. «Grazie mille per aver votato per me – le parole di Jannik in un video-messaggio -. Vincere ancora una volta il premio Fans’ Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi trasmettete un’enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto».
La preparazione di Sinner
È un menu differenziato la preparazione dell’altoatesino in vista dei primi appuntamenti del 2026. Al caldo di Dubai, per cercare di abituare il fi sico alle condizioni estreme che troverà poi in Australia, il trionfatore delle ultime due Atp Finals non si sta dedicando infatti solo al tennis. Sono intense le sessioni di allenamento fisico e tecnico, spesso a torso nudo e con l’immancabile cappellino, sotto gli attenti occhi e le continue indicazioni dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e del preparatore atletico Umberto Ferrara, come documentano alcuni video sui social. Nella ricerca della condizione che gli ha consentito di conquistare un poker di titoli tra ottobre e novembre (Atp 500 di Pechino e Vienna poi il 1000 di Parigi prima del trionfo a Torino), oltre a giovani colleghi come il francese Luca Van Aasche l’azzurro ha anche sparring partner d’eccezione, come Simona Halep, ex n.1 del mondo, in passato allenata proprio da Cahill.
Dal calcio ai motori, le passioni di Sinner
La permanenza negli Emirati del quattro volte campione Slam vede comunque anche momenti di spensieratezza, magari sempre all’insegna dello sport e delle palline, come nel caso del golf, che Sinner e il suo team scelgono sovente per rilassarsi. Oppure del pallone, vista la partitella a calcio su una spiaggia al tramonto che il 24enne di Sesto Pusteria si è concesso insieme all’intera squadra. In questo caso è stato Vagnozzi a pubblicare una storia Instagram, “taggando” per scherzo pure ‘Gigio’ Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale, per sottolineare i suoi interventi ‘miracolosi’ in porta. Del resto il calcio è una delle passioni di Jannik (grande tifoso del Milan) oltre ai motori. Lo scorso weekend, quando è stato ospite d’onore del Gp di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale di Formula 1 (di cui Sinner è ambasciatore), l’altoatesino ha potuto girare sulla pista di Yas Marina grazie a Kimi Antonelli, che ha mantenuto la promessa fatta a suo tempo: il 19enne pilota italiano ha fatto salire Jannik a bordo di una Mercedes AMG GT facendogli vivere l’emozione di un giro veloce, immortalato dalle riprese della telecamera all’interno della vettura.
Sinner al volante
Il video mostra un Sinner un po’ irrigidito ma al tempo stesso incuriosito, con tantissime domande: dalla velocità dell’ingresso in curva (“Mamma mia”, il commento) al numero di battiti cardiaci che un pilota può raggiungere, dal punto di frenata alla velocità massima raggiunta dalle monoposto fino al tempo necessario per abituarsi a guidare una F1 o per imparare un circuito. Probabile che in futuro qualcosa del genere possa ripetersi, magari con Sinner al volante, approfittando del team del padre di Antonelli. Intanto anche il grande rivale Alcaraz, dopo le due esibizioni negli States, è pronto a tuffarsi sulla pre-season per il 2026, non nascondendo l’ambizione di fare centro a Melbourne, unico Major che ancora gli manca. «Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere gli Australian Open – ha dichiarato il n.1 del mondo alla premiazione come miglior atleta della Regione Murcia -. La cosa bella e brutta è che è il primo torneo dell’anno. Voglio essere pronto a competere ad alto livello. Fin qui è mancata quella spinta fi nale per avanzare, ma credo e spero che quest’anno sarà diverso».
