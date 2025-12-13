"Per i tennisti è la sensazione più bella": Sinner, è la terza volta di fila!

Il giocatore più amato dai tifosi nel mondo per il terzo anno consecutivo è Jannik Sinner . L’azzurro si è aggiudicato ancora una volta il premio Fans’ Favourite degli Atp Awards : da quando il riconoscimento è stato istituito, nel 2000, solo Roger Federer è riuscito a vincerlo almeno per tre volte. «Grazie mille per aver votato per me – le parole di Jannik in un video-messaggio -. Vincere ancora una volta il premio Fans’ Favourite significa tantissimo per me, soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi trasmettete un’enorme energia e tanto affetto, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò nel miglior modo possibile per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto».

La preparazione di Sinner

È un menu differenziato la preparazione dell’altoatesino in vista dei primi appuntamenti del 2026. Al caldo di Dubai, per cercare di abituare il fi sico alle condizioni estreme che troverà poi in Australia, il trionfatore delle ultime due Atp Finals non si sta dedicando infatti solo al tennis. Sono intense le sessioni di allenamento fisico e tecnico, spesso a torso nudo e con l’immancabile cappellino, sotto gli attenti occhi e le continue indicazioni dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e del preparatore atletico Umberto Ferrara, come documentano alcuni video sui social. Nella ricerca della condizione che gli ha consentito di conquistare un poker di titoli tra ottobre e novembre (Atp 500 di Pechino e Vienna poi il 1000 di Parigi prima del trionfo a Torino), oltre a giovani colleghi come il francese Luca Van Aasche l’azzurro ha anche sparring partner d’eccezione, come Simona Halep, ex n.1 del mondo, in passato allenata proprio da Cahill.