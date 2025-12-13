“Non sapevo che fare”, “Non è mica la forza”: Sinner, le vittime dicono tutto

LONDRA (Inghilterra) - Durante l’evento conclusivo dell’UTS, a Londra, l’argentino Francisco Cerundolo (numero 21 al mondo) ha rilasciato un'intervista al portale Tennis135 parlando del dominio di Jannik Sinner . Cerundolo ha affrontato l'azzurro all'ultimo Masters 1000 dell'anno evidenziando come giocarci contro, specie indoor, sia una missione impossibile: "Ho giocato contro di lui a Roma quest’anno ed è stata una partita combattuta. Era il suo primo torneo dopo la squalifica e ho avuto un po’ più di tempo per pensare in campo e cercare di creare qualcosa".

"Non sapevo cosa fare"

Sul match a Parigi: "Poi l’ho affrontato a Parigi, su un campo indoor in cemento, ed era imbattibile. Stavo giocando bene, ma ho perso il primo set per 7-5 e poi il secondo per 6-1. Onestamente, mi sembrava di giocare bene, ma alla fine ho vinto solo un game nel set. Lui è sempre lì: il suo servizio è fantastico, la sua risposta è incredibile e poi da fondo colpisce la palla davvero forte e non hai tempo. Non sapevo cosa fare".

Come si batte Sinner? Cerundolo non ha soluzione

La madre delle domande che, eccetto Carlos Alcaraz, tutti i tennisti si chiedono ovvero come si può battere Sinner. Cerundolo (che battè Jannik nel 2023) è onesto: "Nel 2023 era il numero 5 o 6 al mondo e ora, ovviamente, è il numero 1 o 2, quindi è molto diverso. È migliorato molto. Due anni fa forse fisicamente non era così in forma e se giocavi partite lunghe e punti lunghi, sbagliava qualche palla. Ora non sbaglia nulla“. Una versione molto più fragile e vulnerabile, quella dell’ex numero uno del mondo sino a qualche anno fa, ma adesso le cose sono ben diverse. Batterlo è diventato un’impresa per tutti, talvolta anche per Alcaraz".

Quindi come si batte? "Non l’ho battuto quest’anno, quindi non ne ho idea. Devo solo allenarmi per la prossima stagione e cercare di essere pronto. Per batterli (Carlos Alcaraz e Sinner, ndr.), devo giocare alla perfezione e loro devono giocare un po’ male”.