“Non sapevo che fare”, “Non è mica la forza”: Sinner, le vittime dicono tutto

LONDRA (Inghilterra) - Durante l’evento conclusivo dell’UTS, a Londra, l’argentino Francisco Cerundolo (numero 21 al mondo) ha rilasciato un'intervista al portale Tennis135 parlando del dominio di Jannik Sinner. Cerundolo ha affrontato l'azzurro all'ultimo Masters 1000 dell'anno evidenziando come giocarci contro, specie indoor, sia una missione impossibile: "Ho giocato contro di lui a Roma quest’anno ed è stata una partita combattuta. Era il suo primo torneo dopo la squalifica e ho avuto un po’ più di tempo per pensare in campo e cercare di creare qualcosa".
"Non sapevo cosa fare"
Sul match a Parigi: "Poi l’ho affrontato a Parigi, su un campo indoor in cemento, ed era imbattibile. Stavo giocando bene, ma ho perso il primo set per 7-5 e poi il secondo per 6-1. Onestamente, mi sembrava di giocare bene, ma alla fine ho vinto solo un game nel set. Lui è sempre lì: il suo servizio è fantastico, la sua risposta è incredibile e poi da fondo colpisce la palla davvero forte e non hai tempo. Non sapevo cosa fare".
Come si batte Sinner? Cerundolo non ha soluzione
La madre delle domande che, eccetto Carlos Alcaraz, tutti i tennisti si chiedono ovvero come si può battere Sinner. Cerundolo (che battè Jannik nel 2023) è onesto: "Nel 2023 era il numero 5 o 6 al mondo e ora, ovviamente, è il numero 1 o 2, quindi è molto diverso. È migliorato molto. Due anni fa forse fisicamente non era così in forma e se giocavi partite lunghe e punti lunghi, sbagliava qualche palla. Ora non sbaglia nulla“. Una versione molto più fragile e vulnerabile, quella dell’ex numero uno del mondo sino a qualche anno fa, ma adesso le cose sono ben diverse. Batterlo è diventato un’impresa per tutti, talvolta anche per Alcaraz".
Quindi come si batte? "Non l’ho battuto quest’anno, quindi non ne ho idea. Devo solo allenarmi per la prossima stagione e cercare di essere pronto. Per batterli (Carlos Alcaraz e Sinner, ndr.), devo giocare alla perfezione e loro devono giocare un po’ male”.
L'analisi di Ruud
Anche Casper Ruud (numero 12 al mondo) ha parlato dei primi due al mondo analizzando un dettaglio nel paragone con i Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic): "Si può discutere quanto si vuole sulle diverse epoche, ma per me è un dato di fatto che Sinner e Alcaraz colpiscono la palla con più velocità rispetto ai ‘Big 3′. Rafa ha sempre dato la massima potenza al suo diritto, ma aveva più spin sul rovescio e ora abbiamo Carlos e Jannik… nessun lato è un punto debole. Non importa se è il rovescio o il diritto, loro lo colpiscono con forza. Inoltre, si muovono bene fisicamente. Si muovono semplicemente alla grande".
"Quando pensi di averli messi sulla difesiva..."
Infine Ruus parla di un altro aspetto che accuma lo spagnolo e l'azzurro: "Jannik ha sempre saputo colpire la palla con forza, ma un aspetto che ha portato a un livello superiore è il suo movimento. Lo si vede scivolare, difendere in qualsiasi punto del campo. Lo stesso vale per Carlos e credo che difendano allo stesso modo di Novak. Ti sembra di averli messi sulla difensiva e in un colpo solo tornano all’attacco. È davvero impressionante e a volte un po’ fastidioso quanto siano diventati bravi, ma bisogna accettarlo e fare di meglio per batterli".
