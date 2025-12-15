“Sinner non è mica umano. Scusaci Pietrangeli, meno male che non ci hai visto”

«Io credo veramente che Jannik Sinner non sia umano, lui viene da un altro pianeta, anzi un’altra costellazione. Non è normale quello che fa». E mentre Adriano Panatta esprime questo eloquente giudizio, accanto a lui annuisce Paolo Bertolucci , sintetizzando l’ammirazione per il 24enne di Sesto Pusteria: «È un fenomeno». I due ex tennisti italiani, ora apprezzati opinionisti tv, sono stati ospiti sabato sera della semifinale di ‘Ballando con le Stelle’ su Rai1 nelle vesti di ‘Ballerini per una notte’. Così la padrona di casa Milly Carlucci ha proposto alla coppia protagonista della conquista della prima Coppa Davis per l’Italia, nel 1976 in Cile, impeccabilmente nerovestita, un tango ricordando le origini di questo ballo, tra uomini. Adriano e Paolo (davanti agli occhi delle mogli) partono seduti condividendo un tavolo “da osteria”, come poi lo definirà il campione di Roma e Parigi 1976, prima guardando due coppie, poi accettando l’invito dei maestri, con cui volteggiano per alcuni istanti. Nonostante tutto, dalla giuria una pioggia di 10, tesoretto di punti assegnato a uno dei binomi in gara (tra cui Fabio Fognini, promosso alla finale).

Che ascolti!

Panatta e Bertolucci non hanno tradito le aspettative, se è vero che la puntata è stata seguita da 2.778.000 spettatori pari al 27,6% di share. Hanno scherzato, parlato della loro amicizia («Non esageriamo, diciamo che c’è una leggera conoscenza», la puntualizzazione di Panatta con il sorriso) e dato vita all’immancabile corpo a corpo a rete a base di battute («ti eri abbioccato» dice Paolo, «tu non hai più ricordi» replica Adriano) prendendosi in giro a vicenda sul valore sui campi da tennis: «Se avessi giocato con un altro avrei vinto 10 volte di più», le parole del romano, con risposta del nativo di Forte dei Marmi: «Pensate che con questa palla al piede sono riuscito a vincere, vuol dire che ero fortissimo». Per poi farsi seri al momento di ricordare, con palpabile emozione e occhi lucidi, Nicola Pietrangeli recentemente scomparso: «Gli volevamo davvero molto bene. Meno male che non ci ha visto qui a ballare, scusa Nicola», la sentita dedica di Panatta all’amico.