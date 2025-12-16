Djokovic infinito: parteciperà al torneo di Adelaide in preparazione agli Australian Open

Novak Djokovic giocherà il torneo ATP 250 di Adelaide (12-17 gennaio) per prepararsi agli Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. Il 38enne serbo, numero 4 del mondo, ha giocato e vinto il torneo di Adelaide due volte (2007 e 2023). In tabellone attesi anche, tra gli altri, Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. L'anno scorso, Djokovic ha giocato a Brisbane (perdendo nei quarti di finale contro Reilly Opelka) prima di raggiungere la semifinale a Melbourne (battuto da Alexander Zverev).
Djokovic mette nel mirino il 25° titolo Slam
In questa stagione punterà al suo undicesimo trofeo a Melbourne e al 25° titolo del Grande Slam, il primo dagli US Open del 2023. Ad eccezione del 2017, anno in cui si è infortunato, Djokovic ha vinto almeno un torneo del Grande Slam ogni stagione dal 2010 al 2023. Da allora, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono divisi equamente gli otto tornei più importanti.