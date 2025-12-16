Djokovic infinito: parteciperà al torneo di Adelaide in preparazione agli Australian Open

Novak Djokovic giocherà il torneo ATP 250 di Adelaide (12-17 gennaio) per prepararsi agli Australian Open (18 gennaio-1 febbraio). Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo. Il 38enne serbo, numero 4 del mondo, ha giocato e vinto il torneo di Adelaide due volte (2007 e 2023). In tabellone attesi anche, tra gli altri, Jack Draper, Joao Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. L'anno scorso, Djokovic ha giocato a Brisbane (perdendo nei quarti di finale contro Reilly Opelka) prima di raggiungere la semifinale a Melbourne (battuto da Alexander Zverev).