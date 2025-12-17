Tuttosport.com
Sinner pronto per la sfida con Alcaraz in Corea del Sud: “Non vedo l’ora”. Ecco quando si giocherà

Il 4 volte campione Slam e defending champion all'Australian Open 2026 torna in campo a Seul per una nuova esibizione contro il rivale spagnolo
Sinner pronto per la sfida con Alcaraz in Corea del Sud: “Non vedo l’ora”. Ecco quando si giocherà

Due Slam, due 500, un mille e le Finals di Torino: Jannik Sinner riparte da qui. Il campione azzurro, che nel 2025 ha esaudito il sogno trasversale a tutte le generazioni di vedere l'Italia prendersi la scena di Wimbledon, prepara il ritorno in campo, che lo vedrà da subito impegnato a difendere un altro titolo dopo quell difeso alla Inalpi Arena contro il (solo) rivale Carlos Alcaraz a chiusura di un'altra storica stagione. Ma prima di fare il loro ingresso sul cemento del Melbourne Park, i primi due tennisti al mondo si esibiranno al torneo d'esibizione di Seul, Corea del Sud, in programma sabato 10 gennaio. I due si ritrovano dunque in un altro incontro amichevole dopo il 6 Kings Slam di Riad, dove per il secondo anno consecutivo l'altoatesino si è aggiudicato la finale contro lo spagnolo (6-7, 6-3, 6-3 nel 2024; 6-2, 6-4 nel 2025), oltre che un montepremi da primato. Non è inoltre il primo match d'esibizione ospitato da Seul, che nel 2007 ha visto affrontarsi Roger Federer e Pete Sampras. Poi, si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione 2026, con i cancelli dell'Australian Open che riapriranno lunedì 12 con finalissima in programma l'1 febbraio. Nel mentre, Sinner ha condiviso sui propri profili un video messaggio in cui si è detto eccitato per il ritorno in campo.

Il messaggio di Sinner

Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Ciao Corea! Sono Jannick. Sono molto emozionato di essere di nuovo in campo, a Seoul, per il super-match di Hyundai Kart. Ho sentito solo cose meravigliose sui fan coreani e non vedo l'ora di giocare anche io lì per la prima volta. Ci vediamo molto presto. Ciao, ciao". Questo invece il messaggio che accompagna il video: "Ci vediamo presto Corea! Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l’ora di vivere una serata straordinaria di tennis al Hyundai Card Super Match. Non vedo l’ora di incontrare tutti i fan a Seoul!".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

