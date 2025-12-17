Sinner pronto per la sfida con Alcaraz in Corea del Sud: “Non vedo l’ora”. Ecco quando si giocherà

Due Slam, due 500, un mille e le Finals di Torino: Jannik Sinner riparte da qui. Il campione azzurro, che nel 2025 ha esaudito il sogno trasversale a tutte le generazioni di vedere l'Italia prendersi la scena di Wimbledon, prepara il ritorno in campo, che lo vedrà da subito impegnato a difendere un altro titolo dopo quell difeso alla Inalpi Arena contro il (solo) rivale Carlos Alcaraz a chiusura di un'altra storica stagione. Ma prima di fare il loro ingresso sul cemento del Melbourne Park, i primi due tennisti al mondo si esibiranno al torneo d'esibizione di Seul, Corea del Sud, in programma sabato 10 gennaio. I due si ritrovano dunque in un altro incontro amichevole dopo il 6 Kings Slam di Riad, dove per il secondo anno consecutivo l'altoatesino si è aggiudicato la finale contro lo spagnolo (6-7, 6-3, 6-3 nel 2024; 6-2, 6-4 nel 2025), oltre che un montepremi da primato. Non è inoltre il primo match d'esibizione ospitato da Seul, che nel 2007 ha visto affrontarsi Roger Federer e Pete Sampras. Poi, si alzerà ufficialmente il sipario sulla stagione 2026, con i cancelli dell'Australian Open che riapriranno lunedì 12 con finalissima in programma l'1 febbraio. Nel mentre, Sinner ha condiviso sui propri profili un video messaggio in cui si è detto eccitato per il ritorno in campo.