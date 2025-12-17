Clamoroso Alcaraz, l'annuncio a sorpresa spiazza tutti: "È molto difficile per me..."

"È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà. Abbiamo intrapreso questo percorso quando ero solo un ragazzino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho apprezzato moltissimo ogni singolo passo fatto insieme a te. Siamo riusciti ad arrivare in cima e sento che, se le nostre strade sportive dovevano separarsi, doveva essere da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato ad arrivare. Sono così tanti i ricordi che mi vengono in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E una cosa che apprezzo moltissimo: mi sono goduto il percorso. Mi resta questo, il percorso che abbiamo fatto insieme. Ora arrivano tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Sempre aggiungendo qualcosa. Ti auguro di cuore il meglio per tutto ciò che verrà. Mi resta la tranquillità di sapere che non abbiamo lasciato nulla di intentato, che abbiamo messo tutto a disposizione dell'altro. Grazie di tutto, Juanki!"