Tennis, Vavassori senza freni: "Obiettivi? Diventare il numero 1 al mondo". Poi svela il suo sogno

Andrea Vavassori è già in piena preparazione per la stagione 2026, che prenderà il via in chiave personale con la United Cup (2-11 gennaio): "Partirò alla volta dell’Australia – ha detto il trentenne torinese – il 28 dicembre, dopo il Natale in famiglia. Mi sto allenando un po’ a Pinerolo e un po’ al Circolo della Stampa Sporting. Tecnica e atletica. Vestire la maglia della Nazionale è sempre un grande onore e non vedo l’ora di rifarlo dopo le grandi emozioni provate, pur senza giocare, in Coppa Davis a Bologna a novembre". Un 2025 nel quale Vavassori ha vinto 4 tornei del circuito maggiore, 3 dei quali ATP 500, accanto a Simone Bolelli, raggiunto la semifinale alle Nitto ATP Finals e conquistato un magico doppio misto accanto a Sara Errani agli US Open. Quali i momenti più belli? " Esserci ripetuti cogliendo la finale Slam agli Australian Open è stata una gran cosa. Aver colto la semifinale a Torino nelle Finals ha rappresentato un traguardo veramente importante. Indimenticabile poi il successo con Sara agli US Open, con una formula rivoluzionata che però non ha cambiato i valori in campo. Il titolo lo avevamo già vinto nel 2024 al termine di un percorso più classico”.

Momenti difficili e obiettivi

Nella sua stagione ci sono stati anche momenti difficili... "Senza dubbio la sconfitta a Roma contro Bondioli e Caniato, giunta a sorpresa e le premature eliminazioni a Shanghai a Pechino che ci hanno poi costretti a rincorrere la qualificazione alle Finals, che fino a un certo punto sembrava acquisita. Ma lo sport è così, nel bene e nel male". Dopo la United Cup quali programmi? E il singolare? "Faremo Adelaide e gli Australian Open. Nel primo Slam di stagione dovremo difendere la finale del 2025 ma non lo faremo con l’ansia addosso. L’esperienza ci ha insegnato che, lavorando nel modo giusto, prima o poi i risultati arrivano. Per quanto riguarda il singolare il discorso è sempre lo stesso. Difficile incastrare gli impegni che propongono i due calendari. Quando sarà possibile non mi tirerò però indietro perché il singolare mi è sempre piaciuto e ritengo di poter esprimere un livello di tennis attorno alla top 100". Ben più alti invece gli obiettivi da doppista. Quali? "Diventare un giorno il numero 1 al mondo della specialità. Non posso dire quando ma che farò di tutto per issarmi in vetta assolutamente. Il torneo dei sogni, da conquistare in doppio, rimane Wimbledon. Obiettivo anche gli Internazionali d’Italia dove nel 2026 si giocherà anche un doppio misto in stile US Open".

Il 2026 e Sara Errani

Su quali aspetti state lavorando in ottica 2026? "Bisogna migliorare in tutte le sfaccettature del gioco e ne siamo consapevoli. Lo abbiamo fatto in questi anni e continuiamo a farlo. In particolare cerchiamo di curare la risposta, sempre più importante nel doppio. I progressi si sono visti ma non bisogna mai smettere di cercarli". Accanto a voi un grande team e un amico speciale, l’ex top ten Joachim Johansson. Continua il rapporto a distanza? "E’ un valore aggiunto e ci sentiamo spesso. Con lui si è creata un’amicizia che va oltre il tennis e sotto il profilo tecnico c’è una perfetta sintonia anche con mio padre Davide, il mio coach. Il prossimo anno sarà presente in alcune tappe del circuito, come quest’anno a Rotterdam, Stoccolma e per alcuni giorni agli US Open". Sara Errani, sua compagna di doppio misto, è entrata a far parte del team di Jasmine Paolini, seguita da alcuni mesi da un altro torinese, Danilo Pizzorno. Cosa pensa? "Sara era già di fatto una “consulente” di Jasmine, oltre che la sua compagna di doppio. È una gran tattica e una fonte d’ispirazione per tutti noi giocatori. Anche Pizzorno è un grande professionista e precursore della videoanalisi. Lo ricordo quando la faceva tanti anni fa alla Tennis Clinic di Sansicario e poi al Monviso di Grugliasco. Insomma, due figure che saranno molto di supporto alla Paolini".