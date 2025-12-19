"Sinner e Alcaraz, voglio spezzare il dominio. Sto dando tutto, costi quel che costi"

"Voglio tornare portando in campo la miglior versione di me stesso. Una versione che non si rompa, che sia inarrestabile, in grado di battere i migliori durante tutte le settimane". Lo ha detto, in un'intervista rilasciata a Sports Illustrated, Holger Rune . Il tennista danese è fermo da quasi due mesi, da quando in semifinale a Stoccolma, contro Ugo Humbert , si è rotto il tendine d'Achille . “Sarò molto più in forma al rientro: sin dal primo giorno sto lavorando molto sulla parte superiore del corpo e sto tenendo sotto controllo l’alimentazione, perché ora ho un consumo calorico differente rispetto a quando gioco. Sono giovane, penso che dipenda tutto dal mio stato d’animo. Restando positivo, curando tutto guarirò più rapidamente".

Le parole di Rune

"Ora ho il tempo di costruire quella versione di me dal punto di vista fisico, poi tornerò sul campo. Quando ero ragazzino, il mio sogno era quello di essere il numero 1 al mondo: sono sicuro che se oggi chiedessi un bilancio a quella versione di me, lui non sarebbe soddisfatto di quanto fatto finora. Sto dando tutto per tornare, costi quel che costi, penso di poter essere il miglior giocatore al mondo e renderà orgogliosi i miei fan", ha detto ancora Rune. "Il mio piano è quello di 'spezzare' il dominio di Alcaraz e Sinner. Quello che devo evitare e di torturarmi. Il miglior consiglio che ho ricevuto è quello di dovermi prendere il mio tempo", ha aggiunto il danese. “Il calendario è pesante, ma avevo la chance di qualificarmi alle Nitto ATP Finals e stavo giocando davvero bene”.

La critica all'ATP

A fine intervista, Rune ha criticato l'ATP, rea di non volersi adattare alle esigenze dei giocatori: “Non credo alla sfortuna. Le cose accadono per una ragione, e la causa principale per gli infortuni è spesso la fatica. Il calendario completo richiede un dispendio troppo grande. Non parlo solo del mio infortunio, ma anche dei problemi di tanti altri tennisti. Inoltre, se prima di parla di grandi atleti solo nella Top 50, oggi tutta la Top 250 è ‘super fit’, e il gioco diventa più dispendioso. Ho guardato un po’ del Masters 1000 di Parigi e delle Nitto ATP Finals a Torino, perché mi dà ancora più fame per tornare. Guarderò anche l’Australian Open, perché sono un fan del tennis e non sarò in grado di non guardare le partite. Tornare in campo mi darà sensazioni fantastiche, e quando ci sarà un momento difficile, ricorderò per sempre cosa significa un momento davvero difficile”.