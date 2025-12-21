Sinner, il talismano Muller e Infantino per Jannik. Alcaraz e il... dinero

Un’altra intensa sessione di lavoro, con un partner diverso, per Jannik Sinner in avvicinamento alla nuova stagione. Dopo gli allenamenti con Luciano Darderi , il n.2 del mondo a Dubai ha condiviso il campo in cemento della Mouratoglou Tennis Academy Jumeirah con il francese Alexandre Muller . Proprio il 28enne di Poissy ha postato sui social una foto che lo ritrae con il campione azzurro e i rispettivi team, con la scritta “L’ultima spinta verso il 2026” e i ringraziamenti al 24enne di Sesto Pusteria. Anche lo scorso anno, sempre negli Emirati Arabi , durante la off-season i due avevano svolto delle sedute insieme e Muller aveva attribuito agli allenamenti “con il miglior giocatore del pianeta” il merito per il titolo conquistato a gennaio ad Hong Kong , seguito poi dalla finale a Rio, principali acuti di un 2025 che lo ha lanciato tra i top 40 del tour. Magari c’è anche un po’ di scaramanzia da parte dei due tennisti, considerando che lo stesso Sinner aveva cominciato la stagione trionfando per il secondo anno di fila agli Australian Open . Intanto l’azzurro, che con ogni probabilità passerà il Natale in famiglia, ha scoperto di avere un tifoso d’eccezione. Il vincitore delle ultime due Atp Finals ha seguito mercoledì a Doha la finale di Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo, vinta ai rigori dai francesi, e nell'occasione ha incontrato Gianni Infantino, presidente della Fifa, con tanto di scatti ricordo, strette di mano e sorrisi: il massimo dirigente del calcio mondiale si è dichiarato grande appassionato di tennis confessando di seguire quando può tutti gli incontri dell’altoatesino, dopo aver tifato in passato per Adriano Panatta.

Classifica ATP: in arrivo importanti novità

Anche Carlos Alcaraz, grande rivale di Jannik per il trono del tennis, prosegue la sua pre-season: dopo aver lavorato con Flavio Cobolli (tra i primi a volare in Australia essendo nel team tricolore di United Cup, al via il 2 gennaio) da domani a Murcia al suo fianco come compagno di allenamenti ci sarà il connazionale Roberto Bautista Agut. Intanto il primo coach di Alcaraz, Carlos Santos, ha detto la sua sulla separazione da Juan Carlos Ferrero, attribuendola a questioni economiche e non di campo e al fatto che il padre abbia l’ultima parola sullo staff tecnico. Però non crede che tale mossa abbia ripercussioni sul rendimento del 22enne di El Palmar: "Ha assorbito tutto ciò che Juan Carlos gli ha insegnato e ora possiede tutta quella conoscenza. Non ha problemi ad allenarsi con una persona o con l'altra. Ha uno stile di tennis brillante che non dipende da nessuno. Gioca da solo". Tutto ciò mentre sono in arrivo novità importanti per il ranking maschile. Come illustrato nel Rulebook Atp 2026, dalla prossima stagione la classifica dei giocatori verrà calcolata con i migliori risultati di 18 tornei (ai quali si aggiungono le Finals per i giocatori qualificati), uno in meno rispetto al passato. Verranno presi in considerazione i 4 Slam, gli 8 Masters 1000 obbligatori (l’unico “non mandatory” è Monte-Carlo) e i 6 migliori risultati tra Monte-Carlo, United Cup, Atp 500, Atp 250, Challenger e ITF. La modifica riguarda, dunque, i tornei di categoria inferiore ma anche il numero di 500 obbligatori, che per i “commitment players” (i giocatori che hanno chiuso l’annata tra i primi 30 al mondo) da 5 passeranno a 4, e di questi uno dovrà essere dopo gli US Open e nel calcolo può essere incluso Monte-Carlo.