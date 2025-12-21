Tuttosport.com
Kyrgios in tabellone al torneo di Brisbane grazie a una wild card: quando si giocherà

L'australiano è pronto a tornare in campo. Non gioca in singolare dal Masters 1000 di Miami dello scorso marzo
1 min
Kyrgios in tabellone al torneo di Brisbane grazie a una wild card: quando si giocherà© EPA

Nick Kyrgios parteciperà al torneo ATP 250 di Brisbane a partire dal 4 gennaio grazie ad una wildcard. Sarà il suo primo torneo di singolare dal Masters 1000 di Miami dello scorso marzo. Il trentenne australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 ma ora numero 673 del ranking Atp, ha visto le sue ultime due stagioni segnate dagli infortuni e in questo 2025 ha disputato solo cinque partite di singolare. Kyrgios, che nel recente passato si è distinto soprattutto per le aspre critiche a Jannik Sinner per il 'caso Clostebol', sta anche valutando il suo ritorno agli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della prossima stagione (18 gennaio-1° febbraio 2026).

Kyrgios contro Sabalenka a Dubai

Non avendo una classifica protetta, avrà bisogno di una wildcard per parteciparvi. Nel frattempo, per prepararsi, Kyrgios prenderà parte a una competizione mista a Dubai (Emirati Arabi Uniti) il 28 dicembre, dove affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 Wta, e poi al Kooyong Classic (13-15 gennaio), un torneo esibizione a Melbourne.

