Kyrgios in tabellone al torneo di Brisbane grazie a una wild card: quando si giocherà

Nick Kyrgios parteciperà al torneo ATP 250 di Brisbane a partire dal 4 gennaio grazie ad una wildcard. Sarà il suo primo torneo di singolare dal Masters 1000 di Miami dello scorso marzo. Il trentenne australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 ma ora numero 673 del ranking Atp, ha visto le sue ultime due stagioni segnate dagli infortuni e in questo 2025 ha disputato solo cinque partite di singolare. Kyrgios, che nel recente passato si è distinto soprattutto per le aspre critiche a Jannik Sinner per il 'caso Clostebol', sta anche valutando il suo ritorno agli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della prossima stagione (18 gennaio-1° febbraio 2026).