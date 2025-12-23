Sinner, la F1 del Tennis in pista tra Domenicali e l'amico Antonelli: "Fortunato ad essere italiano"

Jannik Sinner scalda i motori per la prossima stagione. Dopo aver chiuso un'altra storica annata per il tennis italiano e mondiale con due Slam, le Finals di Torino, un 1000 e due 500, il numero 2 al mondo si prepara a difendere il titolo all'Australian Open, al via il 18 gennaio con finale in programma l'1 febbraio. Tuttavia, il campione azzurro non intende trascurare le proprie passioni sportive , tra cui il noto amore per le auto e la Formula 1. Così, l'altoatesino ha raggiunto in pista l'ad di Formula One Group ed ex team principal di Ferrari Stefano Domenicali , nonché membro del consiglio direttivo della Jannik Sinner Foundation . Un'occasione per Sinner per riflettere su cosa abbiano in comune la racchetta e il volante, gli angoli del campo e le traiettorie del circuito, il singolo punto e il millesimo di secondo.

"C'è sempre tanto sacrificio dietro ogni pilota o giocatore - ha raccontato ai microfoni Sky - . Ma la cosa più bella per la gente che guarda da fuori è che ci sono tante rivalità in F1, tanti piloti chiave che possono cambiare in un attimo il campionato o anche le gare singole, quindi è molto importante avere tutto il team dietro, persone oneste che ti dicono quando vanno bene le cose, ma soprattutto anche quando devi cambiare delle cosine. Sono proprio i valori umani a fare la differenza. C’è un misto di tantissime cose. F1 e tennis sono abbastanza simili in alcune cose".

Sinner: "Fortunato a essere italiano"

"Essendo italiano, sappiamo tutti quanti quanta passione ci sia nello sport in generale: nella Formula 1, nel tennis, nel calcio - ha aggiunto - . Quando viviamo dei momenti difficili sai che non giochi da solo ma per una nazione intera, a prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c'è sempre tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta, e possiamo solo dire che siamo molto fortunati a essere italiani. Migliorarsi sempre è fondamentale. Poi la cosa più incredibile è che ormai tutti giocano bene a tennis, tutti sono dei piloti incredibili e se l'anno prossimo o quello successivo vuoi avere lo stesso ranking, già sai che dovrai migliorare ancora. Le rivalità e i giocatori difficili contro cui magari ho perso in passato sono proprio i punti di riferimento, perché devi avere sempre la voglia, la continuità di migliorare e credo che più rivalità ci sono in uno sport meglio e meglio è per le persone che guardano. Speriamo che continui così ancora per anni. Quante ore passo al simulatore? La F1 è sicuramente una mia passione".