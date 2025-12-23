Sinner, la F1 del Tennis in pista tra Domenicali e l'amico Antonelli: "Fortunato ad essere italiano"

Jannik Sinner scalda i motori per la prossima stagione. Dopo aver chiuso un'altra storica annata per il tennis italiano e mondiale con due Slam, le Finals di Torino, un 1000 e due 500, il numero 2 al mondo si prepara a difendere il titolo all'Australian Open, al via il 18 gennaio con finale in programma l'1 febbraio. Tuttavia, il campione azzurro non intende trascurare le proprie passioni sportive, tra cui il noto amore per le auto e la Formula 1. Così, l'altoatesino ha raggiunto in pista l'ad di Formula One Group ed ex team principal di Ferrari Stefano Domenicali, nonché membro del consiglio direttivo della Jannik Sinner Foundation. Un'occasione per Sinner per riflettere su cosa abbiano in comune la racchetta e il volante, gli angoli del campo e le traiettorie del circuito, il singolo punto e il millesimo di secondo.
"C'è sempre tanto sacrificio dietro ogni pilota o giocatore - ha raccontato ai microfoni Sky - . Ma la cosa più bella per la gente che guarda da fuori è che ci sono tante rivalità in F1, tanti piloti chiave che possono cambiare in un attimo il campionato o anche le gare singole, quindi è molto importante avere tutto il team dietro, persone oneste che ti dicono quando vanno bene le cose, ma soprattutto anche quando devi cambiare delle cosine. Sono proprio i valori umani a fare la differenza. C’è un misto di tantissime cose. F1 e tennis sono abbastanza simili in alcune cose".
Sinner: "Fortunato a essere italiano"
"Essendo italiano, sappiamo tutti quanti quanta passione ci sia nello sport in generale: nella Formula 1, nel tennis, nel calcio - ha aggiunto - . Quando viviamo dei momenti difficili sai che non giochi da solo ma per una nazione intera, a prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c'è sempre tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta, e possiamo solo dire che siamo molto fortunati a essere italiani. Migliorarsi sempre è fondamentale. Poi la cosa più incredibile è che ormai tutti giocano bene a tennis, tutti sono dei piloti incredibili e se l'anno prossimo o quello successivo vuoi avere lo stesso ranking, già sai che dovrai migliorare ancora. Le rivalità e i giocatori difficili contro cui magari ho perso in passato sono proprio i punti di riferimento, perché devi avere sempre la voglia, la continuità di migliorare e credo che più rivalità ci sono in uno sport meglio e meglio è per le persone che guardano. Speriamo che continui così ancora per anni. Quante ore passo al simulatore? La F1 è sicuramente una mia passione".
Sinner in pista con Antonelli
Non è inoltre un caso se fra i contatti di Sinner ci siano numeri di piloti e amici come Antonio Giovinazzi e probabilmente anche quello di Kimi Antonelli, il pilota bolognese classe 2006 che il 16 marzo 2025 ha fatto il suo esordio assoluto in F1 al volante della Mercedes. I due si sono infatti incontrati sull'asfalto rovente di Yas Marina, teatro dell'ultimo Gp che ha visto trionfare Lando Norris per la prima volta in carriera. Un'occasione per l'ex numero 1 Atp di togliersi quante più curiosità sul mondo della pista. Il tutto sfrecciando a 260 km/h a fianco dell'amico. "A che battito arrivate quanto partite? L’avete misurato?", domanda Sinner. "Sì, arriva a 180" risponde Antonelli. "Min**ia", chiosa l'altoatesisno. E ancora: "Quanto ci hai messo a sentirti comodo dentro una vettura da F1?", "Quando fa caldo come qui com'è gestione delle gomme?".
