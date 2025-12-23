“Sempre bello vederti Fenomeno”: Baggio incontra Sinner in aereo a Dubai, il post diventa virale!

Jannik Sinner e Roberto Baggio si sono incontrati su un aereo a Dubai, con il Divin Codino che ha pubblicato subito una loro foto sui propri profili social accompagnata dalla frase "Sempre bello vederti Fenomeno" seguita da un cuore azzurro. La foto ovviamente è diventata subito virale, sottolineando così una passione mai nascosta di Baggio verso il numero 2 del ranking mondiale Atp. Non sono tardati ad arrivare i primi commenti al post da parte anche dei Carota Boys (maggiore fanclub di Sinner) e del profilo ufficiale di Chetempochefa che ha commentato con "Leggende". Altro commento da sottolineare è quello di Gianluca Gazzoli che ha lasciato sotto alla foto un semplice "Olè" seguito da un cuore.

L'incontro tra Baggio e Sinner

Ed è proprio nel podcast di Gianluca Gazzoli, ovvero il Basement, che Roberto Baggio aveva già espresso tutta la sua ammirazione per Sinner. Il Divin Codino, in quell'occasione, raccontò del suo incontro con il tennista azzurro nella finale di Coppa Italia: "E' stato strano perché l'avevo sentito, cioè avevamo fatto una videochiamata tramite il suo allenatore che era stato a casa mia a farmi un saluto. Lui si stava allenando nel periodo che era fermo e ci siamo dati appuntamento magari per una grigliata insieme. Poi a Roma c'è stato un incontro casuale, per cui quando l'ho visto sono andato a salutarlo e abbiamo parlato. Il primo post che ha fatto mia figlia Valentina su Instagram è stato dedicato a lui. Io inizialmente non lo conoscevo, però poi ho sentito alcune sue interviste e devo dire che mi ha colpito profondamente. Credo che sia oggi un esempio meraviglioso per i giovani perché nonostante tutto quello che lui sta vivendo mi dà l'idea che sia veramente una persona umilissima. Per cui io l'augurio che posso fargli è che possa rimanere così perché il mondo ne ha bisogno. Mi auguro che venga preso proprio a modello da tanti giovani".