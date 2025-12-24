Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cè e Malgaroli, che forza!

La brasiliana e il lombardo si sono aggiudicati il Memorial Minini 30ª edizione, che si è disputato presso i campi del TC Chatillon
Roberto Bertellino
1 min
Cè e Malgaroli, che forza!

Due finali spettacolari per l'Open Valle d'Aosta - Memorial Giorgio Minini edizione numero 30 disputato al TC Chatillon. Un'edizione da ricordare anche per il ricco montepremi che solo per il tennis ha raggiunto quota 21.000 euro, divisi in 10.000 per il maschile Open, 10.000 per il femminile Open e 1000 per il doppio. Altri 4.000 euro per i due Open di Padel.

Il tabellone femminile

La prima sfida ad andare in scena è stata quella in rosa che ha op

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS