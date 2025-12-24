Sinner, da Baggio alla frase che esalta tutti: “Quando affrontavo chi non riuscivo mai a battere…”

Jannik Sinner è sempre andato per la propria strada, nel pieno rispetto delle esperienze accumulate lungo il percorso di crescita che l’ha visto salire sul tetto del mondo e anche quest’anno conquistare due titoli Slam e le Nitto Atp Finals di Torino . Non guarda indietro il campione che tutti ci invidiano e in questo ricorda l’estrazione sciistica dalla quale ha certo imparato ad affrontare porta dopo porta, difficoltà dopo difficoltà con l’occhio fisso verso il traguardo. La prima parte della preparazione in ottica 2026, dove esordirà ufficialmente solo in occasione degli Australian Open , Slam di apertura nel quale dovrà difendere il titolo per il secondo anno consecutivo, l’ha svolta a Dubai, con sedute gradualmente sempre più intense divise tra lavoro tecnico e fisico. Quindi il rientro in volo dove ha incontrato Roberto Baggio e ora è pronto a godersi qualche giorno in famiglia in occasione delle Festività e magari come ama fare inforcare per qualche ora gli attrezzi di antica memoria sulle sue montagne. Verso la fine dell’anno è atteso un suo ritorno a Montecarlo dove rifinirà la preparazione anche in questo caso tra le atmosfere che gli sono diventate negli anni sempre più care e sempre più amiche. Una filosofia, quella del lavoro e dell’impegno, che non ha mai abbandonato l’attuale numero 2 del ranking mondiale ed è stata componente essenziale della sua ascesa.

Gli auguri di Jannik ai fan

A Dubai ha impressionato anche molti addetti ai lavori, tra cui il coach di Mattia Bellucci, Fabio Chiappini: "Siamo stati negli Emirates anche noi – ha detto riferendosi agli allenamenti del 24enne di Busto Arsizio – e abbiamo potuto assistere ad alcune sezioni di lavoro di Jannik, impressionante per la qualità espressa. Un vero esempio da seguire e fonte d’ispirazione per chiunque". Intensità e continuità le parole d’ordine del tennista altoatesino che certo non si sarà irretito per le considerazioni dei protagonisti delle Next Gen Finals di Gedda, quasi tutte improntate a preferire il tennis di Alcaraz al suo. Jannik ha fatto gli auguri ai fan sul suo account X: "Vi auguro tutto il meglio per Natale" e l’attesa per i prossimi confronti di campo con il murciano inizia già a salire. Il 10 gennaio è programmata tra i due un’esibizione in Corea del Sud ma i testa a testa che contano sono ovviamente altri. Intanto, nelle ultime ore, Sky Sport ha annunciato l’uscita di tre speciali dedicati alla Formula 1, uno dei quali - ‘In pista con Jannik’ - vedrà Sinner protagonista di una lunga e inedita chiacchierata con Stefano Domenicali.

"Quanta passione in Italia nel seguire lo sport"

Tra le parole in anteprima spiccano quelle che ribadiscono la radice delle motivazioni del campione azzurro: "Sono italiano e so quanta passione ci sia nel nostro Paese nel seguire lo sport in generale, che sia il tennis, la Formula 1 o calcio - sottolinea Jannik -. A volte, quando vivi momenti difficili, sai di non giocare solo per te stesso, ma per un’intera nazione. A prescindere se è una finale a Wimbledon, la Coppa Davis o le Olimpiadi, c’è sempre tanta, tanta passione dietro un giocatore, dietro un atleta e possiamo solo dire che siamo molto fortunati di essere italiani. Siamo in un ambiente estremamente competitivo - spiega ancora Sinner - e nel tennis in molti sanno giocare ad altissimo livello. Per questo, se vuoi restare ai vertici, devi continuare a migliorarti, lavorando su ogni aspetto del gioco". Poi la frase che non può che esaltare tutti: "Le rivalità? Sono fondamentali in questo percorso: in passato, quando affrontavo tennisti contro i quali non riuscivo mai a vincere, ho trovato proprio lì la motivazione per continuare a crescere. È questo che anima davvero il nostro sport e, credo rappresenti anche ciò che i tifosi amano di più". La voglia di continuare a farlo certo non gli manca.