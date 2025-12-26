Sinner, Laila e Michael Schumacher: perché la fidanzata di Jannik sa come sta la leggenda Ferrari

Dopo l'incidente di Michael Schumacher a dicembre 2013 a Meribel, la famiglia del tedesco ha scelto il silenzio: riservatezza totale e nessun aggiornamento pubblico sulle condizioni dell’ex pilota. Neanche gli amici storici sanno come sta realmente Schumacher, che sta vivendo una lunghissima degenza privata. Ad oggi pochissime persone hanno il permesso di visitare Michael, amici o colleghi che negli anni sono riusciti a un rapporto di fiducia assoluta: da Jean Todt a Luca Badoer e Sabine Kehm.