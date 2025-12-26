Sinner, Laila e Michael Schumacher: perché la fidanzata di Jannik sa come sta la leggenda Ferrari

Dopo l'incidente di Michael Schumacher a dicembre 2013 a Meribel, la famiglia del tedesco ha scelto il silenzio: riservatezza totale e nessun aggiornamento pubblico sulle condizioni dell’ex pilota. Neanche gli amici storici sanno come sta realmente Schumacher, che sta vivendo una lunghissima degenza privata. Ad oggi pochissime persone hanno il permesso di visitare Michael, amici o colleghi che negli anni sono riusciti a un rapporto di fiducia assoluta: da Jean Todt a Luca Badoer e Sabine Kehm.
Laila Hasanovic e il rapporto con Schumacher
Tra questi poi c’è anche Laila Hasanovic, l’attuale compagna di Jannik Sinner, che, prima di essere la fidanzata del tennista italiano, è stata la compagna di Mick Schumacher (figlio dell’ex pilota). Laila aveva instaurato una relazione molto seria con Mick, guadagnandosi la fiducia della famiglia Schumacher, l’intimità familiare e anche il permesso di incontrare il suocero. La Hasanovic, che è stabilmente fidanzata con il campione italiano di tennis, è una delle pochissime persone ad aver visto Michael Schumacher e a sapere davvero come sta.