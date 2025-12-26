Tuttosport.com
Sinner, Natale in famiglia sulla neve: c’è anche Laila Hasanovic con Jannik in Val Pusteria

Feste natalizie in casa per il tennista azzurro che, dopo il meritato riposo, tornerà a Monte-Carlo per ultimare la preparazione in vista della nuova stagione
1 min
Jannik Sinner ha scelto la sua Val Pusteria per godersi il meritato riposo e ricaricare le batterie prima dell’inizio della stagione di tennis. Il campione azzurro ha deciso di passare qui le feste di Natale insieme alla sua famiglia e alla sua fidanzata Laila Hasanovic. Jannik non è passato inosservato e si è fermato più volte a scattare selfie con i suoi tifosi incontrati sulle piste. Sui social, anche la sua fidanzata ha pubblicato diversi scatti tra i vari panorami di montagna e passeggiate sulla neve assieme al suo cagnolino Snoopy.

Sinner, ecco quando torna in campo

Dal 27 dicembre, Sinner tornerà a Monte-Carlo per riprendere la sua preparazione fisica in vista della nuova stagione. Serviranno dieci giorni di allenamento prima di partire per l'Australia e prepararsi al primo Slam del 2026: prima degli Australian Open, Sinner sarà impegnato contro Alcaraz a Seul il 10 gennaio, nel torneo "One Million Dollar Slam" a Melbourne e contro Auger-Aliassime in amichevole il 16 gennaio.

