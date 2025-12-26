Sinner, Natale in famiglia sulla neve: c’è anche Laila Hasanovic con Jannik in Val Pusteria

Jannik Sinner ha scelto la sua Val Pusteria per godersi il meritato riposo e ricaricare le batterie prima dell’inizio della stagione di tennis. Il campione azzurro ha deciso di passare qui le feste di Natale insieme alla sua famiglia e alla sua fidanzata Laila Hasanovic. Jannik non è passato inosservato e si è fermato più volte a scattare selfie con i suoi tifosi incontrati sulle piste. Sui social, anche la sua fidanzata ha pubblicato diversi scatti tra i vari panorami di montagna e passeggiate sulla neve assieme al suo cagnolino Snoopy.