Sabalenka-Kyrgios: orario, diretta e dove in tv e streaming la Battaglia dei sessi in tempo reale

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Sale l'attesa per la sfida in programma a Dubai alle ore 17 italiane tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios . Un'altra "battaglia dei sessi" a distanza di ben 52 anni dallo storico match a Houston tra Billie Jean King , all'epoca numero 2 della classifica femminile, e Bobby Riggs , ex leader del ranking maschile ma ritiratosi 11 anni prima. Era il 20 settembre 1973 e ad aver la meglio fu l'icona del tennis femminile. Se all'epoca si trattò di una sfida per la parità, stavolta c'è la curiosità di capire il reale divario tra le due categorie. "Lo so: nella 'battaglia dei sessi' del '73 stavano cercando di lottare per cose diverse - ha ammesso Sabalenka -. Noi siamo qui per portare il tennis a un altro livello e per dare visibilità al nostro sport, per aiutarlo a crescere. Sento che le donne hanno già dimostrato di meritare la parità e da parte mia mostrerò semplicemente che siamo capaci di lottare alla grande contro un uomo e di divertirci. È un allenamento fantastico per me ed è anche un grande messaggio per le ragazze là fuori - ha aggiunto la bielorussa, numero 1 al mondo -: spero che guardino e che vedano quanto sono forte e tosta, e che ho il coraggio di mettermi alla prova giocando contro un uomo". Per Kyrgios, ex numero 13 scivolato alla posizione 671, è l'occasione per riprendersi il centro della scena, conquistato solo per alcune uscite piuttosto discutibili. Fermato da una lunga serie di infortuni, l'australiano di origini greche ha giocato appena sei partite nelle ultime tre stagioni. I due hanno lo stesso agente e questo ha ovviamente facilitato l'organizzazione della nuova "battaglia".

"Battaglia dei sessi", Sabalenka sfida Kyrgios: le regole dell'incontro

Per bilanciare il duello, giocato al meglio dei tre set, le regole sono state modificate. Ogni partecipante avrà a disposizione un solo servizio e la metà campo della bielorussa sarà più piccola del 9% rispetto a quella dell'avversario; al posto del terzo parziale si giocherà un tie-break a dieci punti. "Su un campo normale - ha ammesso la bielorussa - sarebbe davvero difficile competere contro un uomo, perché sono fisicamente più forti, più veloci e più potenti: se vinco in queste condizioni, poi posso pensare anche ad affrontare una partita regolare".

Dove vedere Kyrgios-Sabalenka: diretta tv e streaming

La "battaglia dei sessi" tra Nick Kyrgios e Aryna Sabalenka è in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti) alle ore 17 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Supertennis. Inoltre sarà possibile seguire la diretta testuale sul nostro sito.

