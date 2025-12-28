Darderi: "Sorpreso da Alcaraz, lui e Sinner di un altro livello. Per il 2026 ho un sogno"

Luciano Darderi è stato uno dei protagonisti del 2025, vincendo 3 tornei sull’amata terra rossa e mettendo in mostra una grande crescita anche su tutte le altre superfici, compresa l’erba con un bel terzo turno raggiunto a Wimbledon per la prima volta. Come ha preparato il 2026 Luciano Darderi? "Ho cominciato a lavorare in Argentina dove sono stato circa 2 settimane a trovare la mia famiglia. Poi ho giocato la Tennis Premier League in India per una settimana e quindi sono arrivato a casa a Dubai dove proseguirò gli allenamenti fino alla prima settimana di gennaio. In tutto un paio di mesi dedicati alla preparazione".

Darderi fissa l'obiettivo per il suo 2026

Quali sono gli aspetti principali sui quali deve ancora migliorare? "Il mio obiettivo è crescere in modo omogeneo su tutte le superfici e lavorare anche nel gioco indoor". Quali i principali obiettivi 2026? "Il mio goal è quello di entrare in modo stabile nei primi 20 giocatori. Attualmente sono 26 Atp ma i punti che mi separano da questo traguardo sono circa 600, occorrerà essere concentrati fin da subito". Da quale torneo inizierà le competizioni e quali ambizioni ha nel primo Slam di stagione che giocherà da testa di serie? "La mia prima tappa del circuito internazionale sarà Auckland, Atp 250 in Nuova Zelanda, dal 12 al 17 gennaio. Un gran bel torneo. Sarò testa di serie. Gli Australian Open verranno a seguire. Spero di poter riscattare quelli dell’anno scorso dove praticamente non ho potuto giocare perché influenzato". Quanto è importante avere tanti giocatori forti per il movimento azzurro? "Molto, sia in ottica presente che guardando più lontano. L’Italia è una nazione che può ambire a 10 anni di predominio assoluto".

Darderi: "Sinner e Alcaraz su un altro livello"

Cosa pensa del momento attuale del tennis con i due leader incontrastati, Alcaraz e Sinner e gli altri che cercano di metterli in difficoltà? Chi ci riuscirà? "Il tennis sta vivendo un ottimo momento in Italia e nel mondo. La visibilità del nostro sport e dei suoi protagonisti è molto elevata. Sinner e Alcaraz sono attualmente su un altro livello rispetto agli altri. Ma è uno sport dove tutto può accadere anche nel giro di pochi mesi". Ci sono stati anche cambi di regolamenti, per le condizioni climatiche e le classifiche. Cosa pensa in merito? "Penso che le decisioni che ha preso l’Atp siano corrette in relazione alle esigenze dell’attuale movimento tennistico e le sue evoluzioni. Giusto fare degli aggiustamenti quando le situazioni lo richiedono". Il divorzio tra Alcaraz e Ferrero l’ha sorpresa? "Sinceramente sì. Carlos è un amico. Mi auguro il meglio per entrambi".