Da Sinner alla pallavolo, un 2025 da urlo: Italia padrona

Che aria tira? Aria di Sinnermania . Un Paese maniacalmente tennista ed anche tennististico. Tutto merito di quel ragazzone dal capello pel di carota. Poi mettiamoci pure gli altri: l’imperdibile Berrettini e il Cobolli straccia maglietta, Fognini ai saluti , Sonego e Musetti che spopola fra i personaggi di Internet, il duo acchiappa finali Bolelli-Vavassori , Jasmine Paolini e Sara Errani , indomabili ragazze tanto agli Internazionali di Roma quanto nel doppio vinto al Roland Garros , ed altrettanto inviolabili nella Billie Jean King Cup riportata a casa in compagnia di Elisabetta Cocciaretto . Poi la Paolini ha aggiunto quel tener la torcia Olimpica al primo passo in Italia: una gemma per i ricordi. Senza dimenticare il ricamo finale degli uomini che, da tre anni, tengono stretta l’Insalatiera di coppa Davis : stavolta riconquistata in assenza del capo branco ruggente e silente. Ultimo regalo a Nicola Pietrangeli . Ma è pur vero che il cuore si è aperto alle conquiste di ragazze e ragazzi della pallavolo. Il 2025 non ha dato tregua a tifo ed emozioni. Sono volate palline e palle nell’aria festosa di un’Italia da vincenti. Eravamo abituati a veder folle eccitate dietro al pallone. Stavolta non altrettanto. I palloni sono stati simbolo di un movimento perdente: che si parli di nazionale o di Champions League. Hanno salvato la faccia solo i ragazzi del Beach soccer che, per la quarta volta, hanno conquistato il titolo europeo battendo la Spagna a Viareggio : sabbia di casa nostra. Anche se, inutile negarlo, siam tutti aggrappati a due prossime partite nella speranza di vedere i cavalieri azzurri dei prati verdi al Mondiale 2026, che vagherà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Il 2025 da record di Jannik Sinner

Insomma c’è stata aria e aria: quella pesante del calcio e quella leggera dove volano palline che chiamano lo smash tennistico o palle oltre la rete che vogliono la schiacciata dalla gente del volley. Si tratti di racchette o di manone, non è cambiato l’effetto: qui sono i vincenti. Un travolgente anno di Sinner, partito con la replica di successo agli Australian open per quietarsi, a febbraio, nel pit stop causa squalifica. E ricominciare, lasciandoci negli occhi la struggente sconfitta al Roland Garros contro Alcaraz e la fantastica sfida vinta, un mese dopo, a Wimbledon contro lo spagnolo. Ponendo rimedio ad una mancanza storica del nostro tennis, che mai aveva conquistato l’erba del Centre Court con un singolarista. Ballando con la stella si è arrivati alle Atp finals di Torino: Sinner non ha mancato il dulcis in fundo. E, in aggiunta, ha battuto in audience perfino l’Italia del calcio.

Bis Italia nella pallavolo

Che dire, poi, delle ragazze di Velasco e degli uomini di De Giorgi simboli di un oltrepassar di rete in ogni senso? Senza dimenticare i trionfi nella Champions league del volley: vinta dai ragazzi della Sir Sicoma Monini di Perugia e dalle donne di Conegliano contro Scandicci in una sfida made in Italy. Replicata a dicembre in Brasile per la finale di Coppa Intercontinentale e vinta dalle toscane. Dominio su ogni fronte. Ma la prepotenza sportiva si intuisce anche dai numeri record delle nazionali. Quella in rosa di Julio Velasco ha razziato tutto: Nations league e titolo mondiale conquistato in Thailandia. Si parla di 22 partite vinte su 22 disputate che allungano una striscia di 36 vittorie consecutive con più dell’80% di set vinti. Ventitre anni dopo il primo, il secondo titolo è arrivato battendo la Turchia e incoronando Alessia Orro miglior giocatrice della finale. Mentre nella squadra ideale, insieme a lei, ecco Anna Danesi e Monica De Gennaro. Con Paola Egonu miglior realizzatrice azzurra. Una nazionale che dovrà rigenerarsi, ora che De Gennaro ha annunciato il ritiro e qualche altra vorrà tirare il fiato. Ma Velasco ha doti magiche nel saper creare e ricreare: lo dice la sua storia. Per mostrarne la bontà degli insegnamenti, basta il pedigree dell’allievo, Fefè De Giorgi, teorico della programmazione e del lavoro, pluridecorato ct (5 mondiali, tre da giocatore) della nazionale maschile che, dopo l’argento in Nations league, si è confermata campione del mondo nelle Filippine. Detto in sintesi: 18 vittorie su 22 sfide, poco più del 70% di set vinti. Maschi o femmine, sempre maglie azzurre: c’è il tanto da far indispettire il resto del mondo. Senza dimenticare i successi europei dei giovani: oro donne Under 21 e argento per i maschi, oro dei maschi Under 16 e bronzo rosa.

Il basket rosa è arrivato al bronzo europeo

Ma non di solo volley e tennis si è cibato l’orgoglio nazionale: il basket rosa è arrivato al bronzo europeo, mentre quello maschile ha rimandato a miglior giorni. Il ct Pozzecco ha lasciato la panca a Claudio Banchi: chissà che non giri la stella. I giovani hanno messo in bacheca l’oro maschio Under 20 e un bronzo Under 18, un bronzo alle ragazze Under 20. Nel field Lacrosse Italia d’argento, battuta solo da Israele. Infine il flag football ha lasciato buon sapore con l’oro europeo. Il flag football è una sorta di football americano, senza placcaggi e contatto fisico. L’Italia ha vinto a Parigi, battendo l’Austria. A dimostrazione che ci sia rimasta qualche buona tradizione quando si dice la parola football.