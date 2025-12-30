L’Italia tra i segreti di Djokovic: “Cresciuto con Alberto Tomba. Olimpiadi 2028? Non ho limiti”

"Da bambino guardavo tantissimo sport in tv. Ero appassionato di tennis, basket e non mi perdevo una gara di sci di Alberto Tomba. In quella disciplina era lui il mio idolo. Sono cresciuto col suo mito insieme a quelli di Kobe Bryant nella pallacanestro e Sampras nel tennis. Pete è stato il mio modello e punto di riferimento, fin dal primo giorno in cui ho impugnato la racchetta". C’è anche un po’ di Italia nella leggendaria storia di Novak Djokovic e chissà se oggi i panni si sono ribaltati, con l’Albertone nazionale a seguire i principali tornei di tennis davanti alla televisione per ammirare le imprese di quello che a tutti gli effetti era e resta un suo fan. Magari un incontro tra i due potrebbe essere l’occasione giusta per scoprirlo. Tempo al tempo. Chissà magari potrebbe essere uno spunto per la prossima edizione del World Sports Summit. Intanto ieri mattina il fuoriclasse serbo era i principali ospiti della prima edizione del gigantesco evento organizzato a Dubai. Una vera e propria rassegna iconica che ha raccolto la presenza delle principali superstar di ogni disciplina sportiva, dando vita a una sorta di luna park per appassionati e addetti ai lavori accorsi alla kermesse.