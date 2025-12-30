L’Italia tra i segreti di Djokovic: “Cresciuto con Alberto Tomba. Olimpiadi 2028? Non ho limiti”

"Da bambino guardavo tantissimo sport in tv. Ero appassionato di tennis, basket e non mi perdevo una gara di sci di Alberto Tomba. In quella disciplina era lui il mio idolo. Sono cresciuto col suo mito insieme a quelli di Kobe Bryant nella pallacanestro e Sampras nel tennis. Pete è stato il mio modello e punto di riferimento, fin dal primo giorno in cui ho impugnato la racchetta". C’è anche un po’ di Italia nella leggendaria storia di Novak Djokovic e chissà se oggi i panni si sono ribaltati, con l’Albertone nazionale a seguire i principali tornei di tennis davanti alla televisione per ammirare le imprese di quello che a tutti gli effetti era e resta un suo fan. Magari un incontro tra i due potrebbe essere l’occasione giusta per scoprirlo. Tempo al tempo. Chissà magari potrebbe essere uno spunto per la prossima edizione del World Sports Summit. Intanto ieri mattina il fuoriclasse serbo era i principali ospiti della prima edizione del gigantesco evento organizzato a Dubai. Una vera e propria rassegna iconica che ha raccolto la presenza delle principali superstar di ogni disciplina sportiva, dando vita a una sorta di luna park per appassionati e addetti ai lavori accorsi alla kermesse.
Nessuno come lui coi suoi 24 tornei del Grande Slam
Per il tennis, naturalmente, non poteva mancare colui che detiene tuttora una pazzesca serie di record, difficilmente superabili se non addirittura eguagliabili. Incalzato dalle domande della host Cari Champion (giornalista della Cnn) il fuoriclasse della racchetta ha raccontato soprattutto il percorso che l’ha portato in cima al mondo del tennis. Sempre all’insegna del volersi migliorare costantemente: "Succedeva già nei primi tornei che giocavo da piccolo. Non sono cambiato". Nessuno come lui coi suoi 24 tornei del Grande Slam conquistati. Basterebbe questo a renderne evidente la grandezza che si misura anche nella longevità, visto che a 38 anni suonati Novak non sembra per nulla intenzionato ad alzare bandiera bianca, nonostante la nuova generazione di fenomeni in ascesa con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz appaia sempre più sugli scudi. Due campioni che il vecchio leone della racchetta vuole tentare di domare ancora per un po’, cercando al tempo stesso di migliorare gli straordinari traguardi che hanno costellato la sua fantastica carriera.
Per il ritiro c’è ancora tempo
Anzi un obiettivo concreto per il campione serbo potrebbero essere i Giochi Olimpici del 2028: "Vediamo, mi piacerebbe. Per il momento non mi pongo limiti". Uno come Novak, infatti, è abituato ad autoalimentarsi sempre a livello motivazionale: "Vado avanti a giocare; perché adoro colpire la pallina e adoro ancor di più competere coi miei avversari". Motivo per cui il fatto di essere il tennista col maggior numero di settimane in testa alla classifica Atp (ben 428) grazie alle quali ha chiuso in testa al ranking per addirittura 8 stagioni non gli basta. Numeri impressionanti caratterizzati da una ricetta semplice: "Quella del duro lavoro all’insegna dei sacrifici". Solo così si diventa grandi ha raccontato Djokovic, che ha svelato pure una curiosa sliding doors della sua vita: "Da ragazzino, oltre al tennis, mi piaceva anche giocare a calcio". Raccontano, infatti, che Novak se la cavasse bene pure col pallone tra i piedi. Magari avrebbe fatto strada pure da calciatore. Meglio per il tennis che Djokovic grazie al supporto di papà Srdjan alla fine abbia scelto di incanalare talento ed energie verso la pallina color giallo fluo. Altrimenti avremmo rischiato di perderci una storia leggendaria. Incredibile ma vero.