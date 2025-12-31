Sinner fa il vuoto, per Tuttosport è lo sportivo dell’anno: la classifica

Un uomo solo al comando. Jannik Sinner si prende l’Oscar di sportivo dell’anno, secondo le valutazioni e le votazioni dei giornalisti di Tuttosport, con largo margine su tutti gli altri. Il secondo, Tadej Pogacar , è lontano 55 lunghezze. Un abisso che dimostra quanto sia profondo il segno lasciato dal campione altoatesino nello sport quest’anno. Eppure quello che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un anno da urlo con tanto sport e tanti campioni che hanno scritto pagine indelebili, qualche volta anche la storia. Qui si sono intrecciate due direttrici forti. Da una parte un occhio privilegiato per lo sport azzurro con tutte le sue imprese, dall’altra il resto del mondo. Ha prevalso il nostro Sinner e non è stato solo per motivi di campanile. Jannik ha fatto qualcosa di eccezionale: la vittoria nell’inarrivabile torneo di Wimbledon è un fatto storico. Scrive in questi giorni Mauro Berruto , uomo di sport e fine intellettuale, che “l’altoatesino ha cambiato con quel successo il paradigma dello sport italiano”. Nulla di più vero. Con quel successo l’Italia dello sport entra nel tempio al quale da un po’ bussava alle porte. A contendere lo scettro a Sinner non poteva che essere lo sloveno Tadej Pogacar, che detta legge nel ciclismo di questi anni. La stagione 2025 gli ha portato in dote Giro delle Fiandre, Freccia Vallone, Liegi-Bastogne-Liegi, Tour de France, Mondiali, Europei e Giro di Lombardia tra i pezzi più pregiati. Lo sloveno ha dimostrato quest’anno di essere il cannibale più cannibale di questi anni. Eppure non gli è bastato per insidiare il trono di Jannik.

Più distaccato, ma sempre da Oscar è Duplantis

La spiegazione sta, forse, nell’assenza di un campione italiano alla sua altezza che sappia ridestare gli entusiasmi e riportare l’attenzione degli appassionati su una disciplina nata per creare leggende. Colpisce l’assenza nei primi dieci delle nazionali azzurre di tennis. Troviamo al sesto posto Lorenzo Musetti, ma con soli 12 punti. Eppure il team tricolore, privo di Jannik, ha fatto l’impresa confermandosi in Coppa Davis. Non era facile e non era scontato. Bravi gli azzurri e brava la Federazione che ha coltivato una generazione di grande talento, che ci pone in una dimensione nuova nel panorama del tennis. Ma è la dimensione personale che prevale in questa speciale classifica. Lo conferma il terzo posto di Federica Brignone, la sciatrice azzurra protagonista di un annata dolce e amara allo stesso tempo, tutta vissuta alla luce dell’appuntamento dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Prima la conquista della sua seconda coppa del Mondo, impreziosita dalla Coppa di discesa libera e da quella di gigante, poi il grave infortunio di aprile che ha messo in forse la sua presenza alle Olimpiadi. Da qui è iniziato un lungo cammino per tornare e questa storia chiede attenzione e riconoscimento. Più distaccato, ma sempre da Oscar, è Armand Duplantis, il saltatore con l’asta svedese, che ormai è abituato a stare là nella alto dei cieli. Il 15 settembre ha portato il record del mondo a 6,30 metri spostando ancora più in là i limiti dell’uomo. Lo inseguono i nostri Mattia Furlani e Nadia Batocletti, per ora ancora troppo umani rispetto allo svedese volante. In questo anno da urlo un posto di primo piano se lo è ritagliato la pallavolo azzurra capace di conquistare, unica tra gli sport di squadra, il mondiale sia nel femminile che nel maschile. Un trionfo che certifica la forza del movimento e merita un posto a fianco degli uomini soli al comando.