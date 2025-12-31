Sinner parla: "Anno incredibile, oltre i risultati vedo un'altra cosa". E Alcaraz reagisce così

Cala il sipario su un altro storico anno per Jannik Sinner e il tennis mondiale. Il numero 2 Atp, che dopo avere trascinato l'Italia in vetta al mondo per la prima volta nella storia nel giugno 2024, la stagione successiva ha portato in dote al tennis azzurro il primo trionfo a Wimbledon, oltre a scrivere l'inedita pagina del Roland Garros, dove l'8 giugno 2025 il 4 volte campione Slam si è arreso al termine di una finale leggendaria che ha consacrato la tanto annunciata rivalità con Carlos Alcaraz, trasformatasi poi in un duopolio che non ammette terzi incomodi. Due Slam, le Finals, due 500, un Mille e un totale di 10 finale disputate. Questo il bilancio dell'annata dell'altoatesino, che dopo avere difeso il titolo alla Inalpi Arena di Torino, si prepara a difendere il titolo del al Melbourne Park, dove il 18 gennaio 2026 apriranno i cancelli dell'Australian Open 2026 con finale in programma l'1 febbraio. Prima però, l'ex numero 1 al mondo ha voluto condividere con i propri fan i momenti più belli e intensi dell'anno, diffondendo sui propri profili social un video che ha provocato la reazione dello stesso Alcaraz, che nei commenti ha a sua volta pubblicato l'emoticon della stretta di mano, quella che i due si sono dati per 16 volte di cui 6 solo nel 2025 (10-6 il bilancio dei precedenti a favore dello spagnolo).